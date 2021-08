Autoriteit Persoonsgegevens tikt gemeenten op de vingers: ‘Ze nemen de taak van de politie over’

In dertig Nederlandse gemeenten wordt er geëxperimenteerd met de app ‘Meld een Vermoeden’. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over het gebruik van de app. AP meent namelijk dat de gemeenten zo een rol overnemen van de politie, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

De Autoriteit Persoonsgegevens trekt aan de bel, dat laat het Financieel Dagblad weten. Men is namelijk vrij kritisch op het gebruik van de ‘Meld een Vermoeden’-app, wat veelal gezien wordt als een zogeheten klikapp. Naast het feit dat een gemeente hierdoor als politieagentje gaat optreden, staat ook onze privacy op het spel:

“Als een gemeente een systeem inzet waar burgers ‘zachte vermoedens’ van criminele zaken kunnen melden, kleven daar grote privacyrisico’s aan”,

Het grootste kritiekpunt van AP is dat het onzeker is wat er gebeurt met de gegevens na een valse beschuldiging. Het is namelijk niet ondenkbaar dat een rancuneuze buurman/vrouw gaat ‘klikken’: “Stel: je hebt ruzie met je buren en ze besluiten je een hak te zetten. Ze doen een melding via zo’n app. Ze kunnen zeggen dat ze wiet ruiken bij jouw huis en dat sneeuw niet blijft liggen op jouw dak. Dat zou op een wietplantage kunnen duiden. Vervolgens sta je dus in het systeem met de aantekening: mogelijke wietplantage. Verdwijnt zo’n aantekening? Als de gemeente die gegevens ook met andere partijen heeft gedeeld, zoals de politie, halen die de beschuldiging dan ook uit hun systemen? En brengt de gemeente je op de hoogte, als je in dat systeem, staat? Als je niet weet dat je op het verkeerde lijstje staat, kun je je ook niet verweren tegen een onterechte beschuldiging”

De gemeente als politiedienst

De app geeft een gemeente natuurlijk wel heel veel inzicht in de dagelijkse beslommeringen van haar burgers, de grote vraag is dan ook of dit niet het terrein van de politie betreft. De politie moet zich aan allerlei strengen eisen houden, maar gemeenten krijgen nu bakken met data over hun inwoners. Wat er met die data gebeurt, en of het goed beveiligd is is nog maar de vraag. De AP maakt zich terecht zorgen, een gemeente kan op deze manier als politieagent spelen, echter overtreedt een gemeente, die gebruik maakt van de app, de privacywetgeving op dit moment, aldus AP.

Vadertje Staat, of in dit geval de gemeente, kijkt op deze manier eenvoudig mee met het dagelijks leven van burgers. Alle buurtfrustraties en roddels krijgen ze mee, maar wat er met deze informatie gebeurt blijft een raadsel.