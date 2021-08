Column Paul Cliteur: De discussie over godslastering als onmisbaar voor het begrijpen van onze tijd

In haar bijdrage aan het net verschenen Religious Ideas in Liberal Democratic States (red. Jasper Doomen en Mirjam van Schaik) geeft Van Schaik een prachtig overzicht van de discussie over blasfemie-wetgeving, zoals deze zich in Nederland heeft ontwikkeld vanaf de strafbaarstelling in 1932 tot aan de afschaffing daarvan in 2014. Het artikel geeft ook, in het Engels, een overzicht van de vervolging en uiteindelijk vrijspraak van (toen nog) Gerard Kornelis Van het Reve (1923-2006) vanwege godslastering.

Reve is voor de jongeren een vergeten schrijver. Alleen stokoude boomers (Theodor Holman, Max Pam, Uw Dienaar) hebben bij zijn werk en strapatsen nog warme gevoelens. Toch is het Ezelproces (1968) van grote betekenis voor een goed begrip van wat dit land, Nederland, is. Of was, dat weet ik niet.

Van Schaik laat ook goed zien hoe pogingen zijn ondernomen (onder andere door de CDA-ministers Hirsch Ballin en Donner) godslastering als begrip, maar ook als strafrechtelijke praktijk te revitaliseren. En hoe na de moord op Samuel Paty (1973-2020) in Frankrijk, ook in Nederland weer plannen werden ontwikkeld de strafbare godslastering, die in 2014 verdwenen was, weer terug te krijgen (Elforkani, Azarkan).

Dit soort pogingen worden ondersteund door een organisatie waarvan de meeste mensen nauwelijks zullen hebben gehoord en, als men daarvan heeft gehoord, de werkzaamheden nauwelijks bekend zullen zijn: The Organization of Islamic Cooperation, waarbij 56 landen zijn aangesloten. Dat is een aanzienlijk deel van de Verenigde Naties.

Ook laat Van Schaik zien hoe de geest van het afgeschafte godslasteringsartikel opnieuw zijn (of haar of “het”) hoofd opsteekt in de artikelen over de strafbare groepsbelediging.

Religious Ideas in Liberal Democratic States, met prachtige stukken, ook van haar mederedacteur Jasper Doomen en van internationale experts als Austin Dacey, David Nash, Michael Perry en anderen, lijkt mij onmisbaar voor een goed begrip van onze tijd.