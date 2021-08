Column Paul Cliteur: De gevolgen van de Amerikaanse nederlaag in Afghanistan

Hebben de Amerikanen de oorlog verloren in Afghanistan? Jazeker. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen is een Nederlaag. Het lijkt op Vietnam, maar in zijn consequenties zal het ernstiger zijn dan Vietnam. Heeft de Amerikaanse Nederlaag in Vietnam tot gevolg gehad dat Vietnamezen, al dan niet opererend in groepsverband, West-Europa onveilig zijn komen maken? Niets van dat al.

Zal nu ook, na de Amerikaanse nederlaag, Afghanistan West-Europa en de Verenigde Staten met rust laten? Dat is niet erg waarschijnlijk. Veel waarschijnlijker is dat het Islamitisch Emiraat Afghanistan een broedplaats zal worden voor terroristisch verzet tegen “het Westen” nu gebleken is dat dit “Westen” een reus op lemen voeten is.

Ondertussen zullen hordes van “antiracisten”, “antifascisten”, “grenzen open-activisten”, en andere antiwesterlingen de zonden van het Westen blijven bezingen en daarmee de facto een ideologische ondersteuning geven aan de jihadistische acties vanuit het nieuwe islamitisch emiraat. Nee, zo is het allemaal niet bedoeld. Nee, zo wordt het ook niet gerechtvaardigd. Ja, het is vreselijk schandelijk dat ik dit zo uitspreek. Maar het is – vrees ik – in zijn consequenties wel waar het op neer gaat komen.

De toekomst? West-Europa gaat geconfronteerd worden met een dodelijke combinatie, namelijk: 1. Een grenzeloze zelfhaat van de intellectuele en culturele elite die als het ware het nieuwe normaal is geworden, 2. Jihadistische aanvallen die in feite de gewelddadige uitvoering zijn van die kritiek op het Westen maar dan voorzien van een religieuze basis.

Luister maar hoe Imran N. Hosein (geb. 1942), een islamitische geleerde, islamitische eschatoloog eigenlijk, zich verlustigt in de Amerikaanse nederlaag. En hoe dat komt? De islam natuurlijk. “De islam” heeft “het Westen” in het stof doen bijten. Dat die claim niet zo goed rijmt met zijn constatering in één en dezelfde redevoering dat de Verenigde Staten ook Venezuela niet onder controle kunnen krijgen maakt niet uit. Zijn vele luisteraars (296.914 weergaven) begrijpen de boodschap: er is hoop voor de Islam, weg met het Westen. Ook wanneer predikers als Hosein zelf niet oproepen tot geweld, is dat een enorme inspiratie voor jihadisten.