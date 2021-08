Klimaat-godfather Ed Nijpels (VVD) pleit voor spoedwet om burgers massaal windmolens door de strot te duwen

Nederland is op de vingers getikt door het Europees Hof, waardoor een heleboel windparken niet mogen worden gebouwd. Het is namelijk volstrekt onduidelijk of er wel voldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het milieu en de gezondheid van burgers. Volgens Ed Nijpels moet er vaart worden gemaakt en is het aan dit kabinet om wat te doen aan belemmerende ‘fossiele’ wetgeving, desnoods met een nood- of spoedwet.

Nederlandse burgers die dreigden een windmolenpark in hun leefomgeving te krijgen, hebben geluk. Dit keer pakt de incompetentie van ons demissionaire kabinet uit in hun voordeel. Volgens het Europese Hof voldoen de plannen voor windparken niet aan Europese regelgeving, omdat er onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor het milieu en het effect op de gezondheid van omwonenden.

Daarnaast zijn netbeheerders onvoldoende voorbereid op de komst van windmolenparken. De opgewekte stroom zou teveel zijn voor het netwerk, waardoor er flink zou moeten worden uitgebreid. Het zit de pleitbezorgers van de ‘energierevolutie’ dus bepaald niet mee op het moment.

Ed Nijpels ontpopt zich op dit vlak als een klimaat-autocraat. Wetgeving moet worden aangepast om die windparken erdoor te kunnen rammen en de elektriciteitsnetwerken uit te kunnen breiden. Maar omdat dat allemaal veel te lang duurt, is een spoedwet een betere optie, zo zegt hij volgens De Volkskrant.

Weerstand tegen de aanleg van windparken zegt Nijpels wel te begrijpen. ‘Als je burgers er echt serieus bij betrekt en ook zorgt dat zij zelf profiteren van de transitie, zoals op het traject Moerdijk-Breda, verdwijnt de weerstand’, zegt hij. Dat houdt niet veel meer in dan dat omwonenden een lagere energierekening krijgen: afkopen dus.

Nederland zou volgens Nijpels genoeg ruimte hebben voor windparken, zonder dat omwonenden meteen te hoop lopen tegen horizonvervuiling of de vrees dat hun gezondheid eronder lijdt. Toch vreemd dat dan niet eerst voor die locaties is gekozen, aangezien dat direct een hoop weerstand weg zou hebben kunnen nemen!

Nijpels wil vooral die torenhoge windmolens neergezet zien worden en iedere vorm van kritiek af kunnen doen met ‘dit hebben we nu eenmaal met z’n allen afgesproken’. Direct omwonenden kunnen dan afgekocht worden door korting op hun energierekening, terwijl de rest flink bij mag gaan betalen voor de uitbreiding van het energienetwerk.