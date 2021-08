Mogelijk alsnog kort geding tegen overheid om belachelijke besluit voor eendaagse festivals

Festivalorganisator ID&T beslist binnen twee dagen of er alsnog een kort geding tegen de overheid komt. Het valt niet uit te leggen dat eendaagse festivals slechts 750 bezoekers mogen hebben, terwijl men wel massaal op vakantie mag. Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) stelt dat dit kabinetsbesluit feitelijk de doodssteek is voor commerciële eendaagse festivals.

De meest kleine festivals hebben al bezoekersaantallen van minimaal 1.500 en de meesten zitten op minimaal 10.000, stelt ID&T-directeur Berend Schans. Het besluit van het kabinet slaat dan ook helemaal nergens op.

Niet alleen vanwege het besluit zelf, maar ook vanwege de context waarin het besluit is genomen. Vakanties binnen de Europese Unie kunnen gewoon doorgaan. Voetbalstadions mogen ook meer dan 20.000 binnenlaten. Maar festivals, waarbij is aangetoond dat ze goed en veilig te organiseren zijn, krijgen een stevig aangetrokken strop om de nek.

Festivalorganisatoren die toch door willen gaan proberen nu om de datum te verplaatsen naar september, of kiezen liever voor een datum volgend jaar. Maar het staat vast dat het kabinet hier een besluit heeft genomen dat totaal niet te rijmen valt met eerder genomen beslissingen.

ID&T zou er goed aan doen om het kort geding gewoon door te zetten. Het enige wat ze daarmee willen bereiken is dat festivals onder Fieldlab-voorwaarden door kunnen gaan. Daar is natuurlijk voorbereiding voor nodig en zal alsnog niet alle festivals redden, maar duwt het kabinetsbeleid in ieder geval weer richting de logica.

Het gebrek aan logica achter dit besluit treft namelijk niet alleen (eendaagse) festivals, maar ook het onderwijs. Studenten kunnen hun plannen voor de introductieweken nu wel schrappen. Maar wat te denken van het heropenen van de scholen voor fysiek onderwijs? Als 751 man op een open veld al een probleem is, dan is een universiteit of hogeschool dat straks al helemaal. Vooral omdat de vakanties dan ook grotendeels voorbij zijn en Nederland weer in één klap flink wat virus importeert.