Oud-Kamervoorzitter Weisglas wil bij aanhoudende formatiegetreuzel nieuwe verkiezingen: ‘Den Haag was alleen met zichzelf bezig’

VVD-prominent en oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas heeft het wel gehad met de langdurende kabinetsformatie, als er voor half oktober nog geen nieuw kabinet is dan moeten er maar nieuwe verkiezingen komen, aldus Weisglas. ‘Het volk heeft er recht op’ aldus de VVD-coryfee, die er moedeloos van wordt dat de formatie alleen maar draait om de partijen zelf in plaats van het landsbelang.

In een kritisch stuk in de Volkskrant haalt Weisglas hard uit naar Haagse partijen – en naar zijn eigen partij, de VVD. Het lijkt er namelijk sterk op dat niemand echt haast maakt met de formatie en dat is juist in deze tijd enorm problematisch. We zijn nu bijna zes maanden verder en de kabinetsformatie lijkt nog geen enkele progressie te hebben geboekt.

Volgens de VVD’er zou het vroegtijdig aftreden van Rutte III een aanleiding voor politieke leiders moeten zijn geweest om vaart te maken met de formatie van een nieuw kabinet. Nederlanders vonden het niet kunnen wat er onder meer gebeurde bij de toeslagenaffaire, wat een ‘wake up call’ had moeten zijn voor de Haagse elite. Het tegendeel gebeurde echter, tijdens de formatie is men alleen maar met zichzelf bezig. Van zowel de toeslagenaffaire als de Pieter Omtzigt-gate heeft men helemaal niks geleerd:

“Na de verkiezingen was Den Haag eerst twee maanden met zichzelf bezig. Met onterechte manoeuvres om een met 350 duizend stemmen gekozen parlementariër op een ‘functie elders’ te doen belanden en met geklungel van verkenners en gedraai van politici daarover, zoals ook bleek uit de ministerraadnotulen over de toeslagenaffaire.”

Weisglas hekelt terecht de houding van vele kartelpartijen; ze zijn drukker bezig met andere partijen buitensluiten dan dat zij zich focussen op een constructieve formatie. Nederland zit al zes maanden opgescheept met een demissionair kabinet, maar een nieuw, actief kabinet lijkt nog ver weg. Ondertussen blijft de Rutte-doctrine, die zoveel levens grondig heeft verwoest, demissionair in het zadel. Als de formatie nog langer vruchteloos blijft heeft Nederland meer aan nieuwe verkiezingen, niemand zit te wachten op Belgische toestanden waarbij een formatie voortkabbelt voor meer dan een jaar.