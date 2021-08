Voormalig presentator Op1 Talitha Muusse moest ‘zich gedeisd houden’ over bepaalde politieke partijen door KRO-NCRV

Opnieuw klapt de voormalig Op1-presentator uit de school over de werkwijze bij het praatprogramma Op1. Naar eigen zeggen mocht Talitha Muusse tegen bepaalde politieke partijen, die onderwerp van gesprek waren, niet helemaal los gaan. Ze moest zich ‘gedeisd houden’ van haar omroep KRO-NCRV tijdens de uitzendingen van Op1. Opnieuw bewijs dat het idee van een objectieve NPO gewoon een farce is.

Talitha Muusse houdt zich niet meer in sinds ze verlost is van de verstikkende ketens van haar oude werkgever. Ze heeft, opnieuw, een boekje opengedaan over werkwijze van KRO-NCRV bij het praatprogramma Op1. Al vanaf het begin kreeg ze van de hoge omroepbazen te horen dat ze een toontje lager moest gaan zingen.

Haar kritische houding viel niet altijd goed bij de hoofdredactie en ook enkele politieke partijen konden het niet waarderen. Ze kreeg van haar omroep te horen dat ze minder kritisch moest zijn, dat laat NU.nl weten. De KRO-NCRV vond het niet erg om op te treden als een soort van gedachtepolitie aldus Talitha Muusse.

“Er is niemand tussen gaan staan. Die druk is direct op mijn bordje gegooid, zo van: je ligt onder een vergrootglas bij die en die, hou je even gedeisd. Dat was al vanaf week één dat ik daar zat. Ik kon het dus ook eigenlijk niet goed doen.”

En bij dit soort opmerkingen bleef het niet, ook kreeg ze geregeld een verzoek om oude, kritische mediaberichten van haar sociale mediakanalen te verwijderen. De schaamteloze inmenging van de omroepbazen is eigenlijk te bizar voor woorden. Kritische, enthousiaste presentatoren wil men eigenlijk helemaal niet aan tafel hebben bij Op1. Liever hebben ze iemand die keurig volgens de Hilversumse visie werkt – iemand die bepaalde partijen met een fluwelen handschoen behandelt, en anderen juist ongenadige hard aanpakt.

Dat de NPO een deuginstantie was, dat wist inmiddels iedereen wel. Maar dit soort praktijken slaan natuurlijk echt helemaal nergens op. Muusse moest zich laten omvormen tot een soort van trekpop zodat de omroepbazen konden bepalen wat ze wel en niet mag doen. De veel beloofde schoonmaak in Hilversum mag nu wel eens gaan plaatsvinden. Want dit soort taferelen zijn onacceptabel.