Video! Politie lost schoten bij aanhouding vuurwapengevaarlijke verdachte in Leeuwarden

In het Friese Leeuwarden hebben politieagenten pistoolschoten gelost bij de aanhouding van een gewapende verdachte. En daar zijn ook videobeelden van!

Rond 20.30 uur in de avond kreeg de Friese politie een melding binnen dat er een man met een vuurwapen in een snackbar zou zitten. Toen de politie eenmaal ter plaatse was begon de verdachte te schieten om vervolgens het hazenpad te kiezen. “De collega’s zijn vervolgens achter hem aangegaan, waarbij ook zij schoten hebben gelost”, aldus de politie Leeuwarden.

Het lukte de politie uiteindelijk wel om de verdachte aan te houden. Deze zou tijdens zijn vluchtpoging ook gewond zijn geraakt en is overgebracht naar een ziekenhuis in de regio.

Er zijn verder geen gewonden gevallen. De politie en de Rijksrecherche doen nader onderzoek naar het incident in #Leeuwarden. Meer informatie kan op dit moment niet bekend worden gemaakt. — Politie Fryslân (@polfryslan) August 2, 2021

Kort na het incident werden er beelden van de vluchtpoging van de verdachte gedeeld op internet. De politie roept op om die beelden liever met hun persoonlijk te delen, maar aangezien heel Twitter inmiddels volstaat met filmpjes over het incident in Leeuwarden, willen wij die jullie die natuurlijk niet onthouden:

1 ding is wel duidelijk na de schietpartij in #leeuwarden …

Zijn een paar agenten die even terug mogen naar de schietbaan.. Allemachtig, hoe kan je deze laten lopen.. pic.twitter.com/vVnOfFBIcn — DunK058 (@DunK_058) August 2, 2021

Politie weer druk in de weer met je weet wel 🙄.. dit keer Leeuwarden pic.twitter.com/UK9waR8UFe — FFenn (@Covfefe81) August 2, 2021

Waarom de verdachte een vuurwapen bij zich droeg en daar vervolgens ook nog mee begon te schieten is nog een raadsel. De politie Friesland en de Rijksrecherche doen onderzoek naar de toedracht.