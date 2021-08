PVV wil onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries: ‘én snoeiharde straffen voor MocroMaffia!’

De PVV wil dat er een onderzoek komt naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Of eigenlijk, het gebrek eraan. Dat zegt PVV-Kamerlid Gidi Markuszower.

Onmiddellijk nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten op straat vroegen mensen zich af hoe dat eigenlijk had kunnen gebeuren. De politie en De Vries zelf zeiden immers al eerder dat hij op een dodenlijst van Ridouan Taghi stond, de Godfather van de MocroMaffia. Je zou denken dat zo’n man dan goed beveiligd wordt. Maar niets was minder waar. Zoals we op camerabeelden konden zien van tijdens en vlak voor de moordaanslag liep De Vries helemaal alleen rond, zonder bodyguards die bereid waren een kogel voor hem op te vangen.

Ook de PVV vindt het merkwaardig hoe het gegaan is met de beveiliging van De Vries. Daarom laat PVV-Kamerlid Gidi Markuszower nu weten dat zijn partij een onafhankelijk onderzoek naar deze materie van harte steunt. Er moet wat de PVV betreft dus uitgezocht worden hoe dit kon gebeuren, en waar de verantwoordelijke instanties gefaald hebben – áls dat zo is, tenminste, want het kan natuurlijk ook zijn dat iemand gewoon geen bescherming wíl. Daar doe je als staat zijnde dan niets aan; het is uiteindelijk aan het individu zelf of die al dan niet het risico wil nemen op zo’n mogelijk voortijdig einde.

PVV steunt onafhankelijk onderzoek naar de beveiliging van Peter R. De Vries. PVV pleit tegelijkertijd voor snoeiharde en lange straffen voor alle leden van de mocromaffia. Ook voor die daders die nu kroongetuige zijn. — Gidi Markuszower (@GidiMarkuszower) August 1, 2021

Naast een onderzoek naar de beveiliging van De Vries wil Markuszower ook dat er “snoeiharde en lange straffen” worden gegeven aan “alle leden van de MocroMaffia. Ook voor die daders,” voegt hij voor de goede orde toe, “die nu kroongetuige zijn.”

Dat laatste is opmerkelijk, want de kroongetuige waar hij op doelt is Nabil B., de man voor wie Peter R. het juist opnam.

Het wordt interessant om te zien wat hieruit komt. “Hij voer echt wel zijn eigen koers. Hij was niet bereid heel erg mee te gaan in beveiligingsprogramma’s, want die benauwden hem te veel in zijn eigen bewegingsvrijheid”, zei Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten bijvoorbeeld kort na de aanslag. Als dat klopt – en ik denk dat dit zo is, als je naar de camerabeelden kijkt én naar uitspraken die De Vries hierover in het verleden heeft gedaan – dan is het niemands “schuld” dat hij dood is. Nou ja, niemand behalve die van de MocroMaffia, natuurlijk. Want dat tuig heeft dit gedaan. 100%.