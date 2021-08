Rusland pakt opnieuw Big Tech aan: legt Google nieuwe boetes op

Rusland blijft de strijd tegen Big Tech onverdroten voortzetten. Opnieuw krijgt Google enkele boetes opgelegd van het Kremlin. Afgelopen dinsdag kreeg het bedrijf een boete opgelegd van 16 miljoen roebel en vandaag kreeg het opnieuw een boete. Zolang Google niet luistert naar de eisen van het Kremlin kan het meer boetes verwachten.

Waar Big Tech-bedrijven in het Westen steeds meer macht en invloed krijgen probeert men in Rusland juist deze bedrijven te temmen. Vorige maand ondertekende de Russische president Vladimir Poetin al een wet die bepaalt dat buitenlandse techbedrijven voortaan een fysieke vestiging moeten hebben in het land om hun producten aan te bieden. De Russen kijken namelijk met argusogen naar de groei van grote techbedrijven.

Het is niet de eerste keer dat Google beboet wordt door het Kremlin, in mei van dit jaar kreeg het bedrijf al enkele boetes opgelegd. De Russische overheid had verzocht om beeldmateriaal over drugs, geweld en extremistische organisaties te verwijderen uit de zoekmachine, dat meldt Reuters. Google heeft tot op heden weinig gehoor gegeven aan de oproep en dus krijgen ze een golf aan nieuwe boetes.

De strijd van Rusland tegen Big Tech

Rusland zet hiermee de strijd voort tegen de grote techgiganten in het land. Twitter wilde begin dit jaar zich ook al niet schikken aan de in Rusland geldende regels, het gevolg was dat de overheid de toegang en het gebruik van het platform opzettelijk vertraagde.

Terwijl men in het Westen in de maag zit met de alsmaar groter wordende invloed van grote techbedrijven probeert de Russische overheid juist zélf meer invloed te krijgen. President Poetin schroomt niet om wetten in te voeren die de bewegingsvrijheid van techbedrijven beperkt. Rusland kent strikte wetgeving wat betreft illegale content, buitenlandse bedrijven wordt geacht zich hier aan te houden. Google, en hiervoor Twitter, ondervindt de gevolgen van het negeren van de Russische wet.