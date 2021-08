Sneuneus Leo Lucassen plaatst winst atletiekgoud direct in migratiediscussie: ‘Hassan is verrijking en versnelling’

Op de Olympische Spelen heeft Nederland door Sifan Hassan voor het eerst in 29 jaar het atletiekgoud gewonnen, na een sensationele race op de 5000 meter. Iets om hartstikke trots op te zijn, maar deugdocent Leo Lucassen moet er direct weer een migratiediscussie van maken.

Als iemand met een kleurtje slecht in het nieuws terechtkomt, dan is Lucassen er als de kippen bij om te wijzen op sociaaleconomische factoren, vaak met een beschuldiging van extreemrechts of xenofobie erachteraan. Zo nu en dan wordt dat gezever aangevuld met wat louche cijfers van het CBS om vooral de voordelen van migratie te benadrukken en erop te wijzen dat het met de integratie ook wel goed gaat. Is natuurlijk niet zo, maar vanuit zijn ivoren toren krijgt hij dat allemaal niet mee en is iedereen die er wat van zegt maar een enge racist die vanuit z’n onderbuikgevoel stemt op de verkeerde partij.

Maar als de rest van Nederland gewoon wil kunnen genieten van de winst voor Nederland, door iemand die daar keihard voor gestreden heeft, dan moet Lucassen dat tóch even in een migratiecontext plaatsen. Want waar fans van de Olympische Spelen gewoon genieten van de prestatie, ziet Lucassen kleur. En kleur, gekoppeld aan een positieve prestatie, moet onderstreept worden!

En zo rolt Leo Lucassen. Mensen met een migratieachtergrond die wat presteren worden de hemel ingeprezen en op het schild gehesen als lichtend voorbeeld voor wat immigratie teweeg kan brengen. En berichten over mensen die de boel verstieren worden onder het tapijt geveegd. In plaats daarvan worden de mensen die het benoemen neergesabeld en moeten we vooral blijven doen alsof immigratie een feestje is.

De man kan het niet laten om het thema op die manier te benaderen, ook al besmeurt het de overwinning van iemand als Hassan, waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Wat is het toch ook een gigantische clown.