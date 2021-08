Verdachte opgepakt die betrokken was bij vechtpartijen op Mallorca, waarbij ook Carlo (27) overleed

De politie heeft een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige rel-avond waarbij als absoluut dieptepunt de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven kwam. Tijdens de geweldexplosie op het Spaanse eiland Mallorca werden naar verluid meerdere jongeren mishandeld en geïntimideerd door een groepje agressieve Nederlandse feestvierders uit het Gooi.

Opvallend genoeg wordt de verdachte Sanil Boughlalah (19), die woensdagochtend door de opsporingsautoriteiten van zijn bed werd gelicht, (vooralsnog) niet verdacht van betrokkenheid bij de moord op Heuvelman. Maar dat de verdachte als een van de ´prominente verdachten´ is opgepakt in deze zaak lijkt echter geen toeval. Boughlalah zou diezelfde avond betrokken zijn bij mogelijk twee andere incidenten in de Spaanse badplaats. Daarbij werden meerdere vakantiegangers het slachtoffer van het agressieve vriendengroepje ´de Gooische Kopschopkakkers´ waar Boughlalah die beruchte avond mee uit was.

De identiteit van de opgepakte verdachte lekte al snel uit, mede omdat de vader van de Nederlands-Marokkaanse Boughlalah tegenover de media de arrestatie van zijn zoon heeft bevestigd. Volgens diezelfde vader wist hij ¨van niks, zoals de andere ouders ook van niks wisten¨.

De officiële lezing van het Openbaar Ministerie luidt als volgt:

“De man wordt er van verdacht dat hij bij twee verschillende geweldsincidenten in de vroege ochtend van 14 juli in El Arenal op Mallorca twee slachtoffers – niet het dodelijke slachtoffer – op en tegen het hoofd heeft geschopt. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van tweemaal poging doodslag.”

Om bovenstaande dus nog even kort en bondig samen te vatten:

Sanil Boughlalah is woensdagochtend gearresteerd omdat hij wordt verdacht van twee zeer gewelddadige uitspattingen (lees: kopschoppen) op dezelfde avond als de zinloze moord op Carlo Heuvelman, waarbij ook het groepje vrienden van Boughlalah aanwezig was. Boughlalah zou dan ook de agressor zijn op uitgelekte videobeelden van die avond, maar is (vooralsnog) niet de verdachte agressieveling die wordt gezocht voor de dood van Heuvelman.