Waarschuwing voor smartphones van Xiaomi, Oppo en OnePlus: ‘Diepgaande vermenging met totalitaire Chinese overheid’

Mensen die een nieuwe smartphone willen aanschaffen – zeker een smartphone die goedkoper is maar wel erg goed werkt – doen er verstandig aan pas op de plaats te maken als ze overwegen voor Xiaomi, Oppo of OnePlus te gaan. Dat zegt de Belgische Staatsveiligheid. De reden? Die bedrijven zijn innig verweven met de Chinese staat.

De Belgische minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, heeft Belgische parlementariërs en burgers gewaarschuwd voor het gebruik van een nieuwe generatie Chinese smartphones. “We willen wijzen op de potentiële spionagedreiging bij het gebruik van deze toestellen,” zegt een woordvoerder van de landelijke Staatsveiligheid tegen krant De Tijd. Hoewel er nog geen gevallen van spionage ontdekt zijn is de band tussen bepaalde bedrijven en de totalitaire Chinese staat zo hecht, dat dit een reëel gevaar vormt. Het zou gaan om “systematische en diepgaande vermenging.”

“De Chinese nationale inlichtingenwet verplicht alle Chinese bedrijven tot samenwerking met de inlichtingendiensten. Ze moeten arbeidsposities reserveren voor inlichtingenpersoneel. Ook verplicht de Chinese cybersecuritywet Chinese bedrijven de inlichtingendiensten een ongebreidelde toegang te geven tot hun IT-systemen. Het bedrijfsleven heeft geen andere keuze dan samen te werken met de Chinese overheid,” aldus de Staatsveiligheid.

“Van de smartphoneproducent Xiaomi is bekend dat hij in het buitenland op heimelijke wijze gebruikersgegevens heeft verzameld en doorgestuurd naar Chinese servers,” wordt gesteld. “Uit een mediarapportage van mei 2020 bleek dat zowel gegevens over het surfgedrag als de ‘universally unique identifier’ van Xiaomi-gebruikers werd verzameld. Die data zijn met een eenvoudig te omzeilen encryptie naar China verstuurd. Samen met het wetgevende kader waarin Xiaomi

opereert, is die praktijk op zijn minst problematisch te noemen vanuit een privacystandpunt en raakt ze mogelijk aan de nationale veiligheid.”

OnePlus en Xiaomi reageerden nog niet op de beschuldigingen van de Belgische Staatsveiligheid toen dit artikel geschreven werd. Wel laat Oppo weten dat het “een privébedrijf is en actief is in meer dan 40 landen en regio’s over de hele wereld… We onderhouden positieve relaties met de overheden en regelgevende instanties van de landen waarin we actief zijn. We opereren in overeenstemming met alle plaatselijke wetten en regulering.” Maar daar is de Belgische Staatsveiligheid dus totaal niet van onder de indruk.

We mogen blijkbaar niet meer in termen als “vijanden” denken, maar China is natuurlijk totaal niet de bondgenoot van het Westen. De Chinese overheid is nagenoeg almachtig. Het grote bedrijfsleven heeft zich daar naar te schikken. Als het dat niet doet komt het heel erg in de problemen. Zie wat er gebeurd is met Jack Ma – die totaal verdween nadat hij kritiek uitte op het regime.

Toch is het allemaal niet zo eenvoudig. Want als je goed oplet zie je dat wij in het Westen ook heel snel de kant opgaan van China – met corona en klimaat als zogenaamde reden. Als onze overheden en inlichtingendiensten hun beklag doen over China gaat het ze dus niet zo zeer om het mogelijke schenden van onze rechten, als wel om het feit dat dit mogelijk gedaan wordt door China – in plaats van door zichzelf.

Hoe dan ook, het moet maar eens tot ons doordringen dat China de vriend niet is van een ieder die De Vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Maar ja, datzelfde geldt helaas tegenwoordig ook voor onze eigen overheid. Zie hoe corona gebruikt wordt om de macht van de staat onevenredig te vergroten.