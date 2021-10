Burgemeester Urk handhaaft niet op QR-codes: ‘wat is het doel van de regel?’

De burgemeester van Urk, Cees van den Bos, heeft kenbaar gemaakt dat hij niet actief laat controleren op het naleven van de coronapasregels in de horeca. De SGP-burgmeester geeft in een interview aan dat het weinig zin heeft omdat de vaccinatiegraad toch laag is. Liever focust hij zich op het aantal besmettingen in zijn gemeente, wat nog steeds vrij laag is.

Cees van den Bos, de burgemeester van Urk, heeft duidelijk gemaakt niet zo maar klakkeloos de Haagse regels na te leven. Liever kijkt hij naar de “couleur locale” om vervolgens te bepalen wat het beste is voor zijn gemeente. Het heeft volgens Van den Bos weinig zin om hard te gaan handhaven op een maatregel die draait om het wel of niet gevaccineerd te zijn in een gemeente waar vrij weinig mensen zijn gevaccineerd.

In een interview met het AD stelt hij dat iedere regio anders is én dus om een andere aanpak vraagt:

“Iedere gemeente heeft zijn specifieke kenmerken. Ik heb wel een bepaalde basislijn. In het geval van corona is dat: minder besmettingen, minder ziekenhuisopnamen. Ik probeer rekening te houden met de couleur locale. Ik zou geen goede burgemeester zijn als ik dat niet zou doen. Het is niet hardvochtig de regels uitvoeren.”

Omdat de vaccinatiegraad op Urk heel laag ligt, is het volgens de burgemeester vanzelfsprekend dat weinig mensen een coronapas hebben. Gelukkig ziet hij wel dat mensen op andere manieren hun eigen verantwoordelijkheid nemen:

“Nee, dat is inherent daaraan. Als handhaver van de orde vraag ik me af: wat is het doel van de regel? Urk zit heel laag in besmettingen, dus nemen ze toch op een bepaalde manier hun verantwoordelijkheid. Dat is van cruciaal belang voor hoe hard en of je gaat ingrijpen.”

Van den Bos is van mening dat zo lang het goed gaat met het besmettingscijfer er nog geen reden is om onnodig hard de coronapasregels te handhaven. Waarmee hij zich afzet van de landelijke lijn. Hij is van mening dat men beter kan kijken naar lokale omstandigheden dan klakkeloos de Haagse lijn te volgen. De SGP-burgemeester is, met deze houding en maatwerk, een doorn in het oog van de Haagse bestuurders.