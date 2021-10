Demissionaire Ferd Grapperhaus vraagt met spoed om 800 asielopvangplekken, daarna moeten er nog 1500 plekken bijkomen

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft burgemeesters gevraagd om met spoed 800 opvangplaatsen voor gevluchte nieuwkomers in te richten. Dat is alleen voor nu, want in de komende weken moeten daar nog eens 1500 plekken bijkomen.

De goed ingelezen kabinetskrant De Telegraaf noteert dat Grapperhaus vanavond zijn noodkreet deed in het Veiligheidsberaad. Daarbij waren naar verluid alle burgemeesters uit alle veiligheidsregio´s van Nederland aanwezig.

Grapperhaus maakte tijdens het Veiligheidsberaad duidelijk dat de meeste Afghaanse vluchtelingen momenteel maar opvang hebben voor korte duur. Volgens Grapperhaus is er behoefte aan opvang waar de Afghanen langer kunnen verblijven. “Met name opvangplaatsen voor minderjarige vreemdelingen die zonder familie naar Nederland komen zijn nodig”, aldus Grapperhaus tijdens het Veiligheidsberaad.