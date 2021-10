Ex-hoofdpiet Erik van Muiswinkel denkt dat niemand over 10 jaar meer vasthoudt aan Zwarte Piet: ‘Strijd is wel gestreden’

‘Het is net als roken, daar zijn de opvattingen enorm over veranderd’, aldus de voormalig hoofdpiet Erik van Muiswinkel. In een openhartig interview blikt Van Muiswinkel terug op zijn tijd als hoofdpiet en de huidige Pietendiscussie. De cabaretier is van mening dat de strijd wel is gestreden: Zwarte Piet is over tien jaar definitief vergeten door de Nederlander.

In een interview met het AD blikt Van Muiswinkel terug op zijn tijd als hoofdpiet. Naar eigen zeggen krijgt hij een “norm ongemakkelijk gevoel” als hij zichzelf terugziet als hoofdpiet. Zelf geeft hij aan te zijn gestopt in 2016 omdat de verandering van Zwarte Piet – naar ondermeer roetveegpiet – niet snel genoeg ging.

Nu vijf jaar later meent hij dat men over tien jaar Zwarte Piet wel vergeten is:

“Ja, maar binnen nu en tien jaar is dat niet meer zo. De strijd is wel gestreden, naar mijn inzicht. Het is net als roken, daar zijn de opvattingen enorm over veranderd. Ik heb achttien jaar de hoofdpiet gespeeld, en ik heb zwarte piet ook verdedigd. Als ik mezelf terugkijk, krijg ik een enorm ongemakkelijk gevoel. Zwarte piet is beledigend, het appelleert aan de slavernij. Twintig jaar geleden dacht ik er ook heel anders over. We kennen dat filmpje uit 1987 van Gerda Havertong waarin ze spreekt over de pijn die zwarte piet haar bezorgd heeft. Een man als Aart Staartjes, toch heel progressief denkend, moest daar niets van hebben. En ik dacht ook: hysterisch gedoe.”

Met het huidige klimaat, en kijkend naar de invloed van de deugmedia op het kinderfeest, zal Zwarte Piet hoogstwaarschijnlijk over 10 jaar nog maar door een klein groepje Nederlanders als het enige hulpje van Sinterklaas worden gezien. De cultuurommekeer waarin we nu zitten lijkt helaas onomkeerbaar. Ook Jan Roos deelt de mening van de cabaretier:

Dat klopt wel. Want 10 jaar geleden was Erik van Muiswinkel ook nog populair. Nu heeft niemand het er nog over. https://t.co/51leh0OkS2 — Jan Roos (@LavieJanRoos) October 17, 2021

Activisten hebben helaas het kinderfeest grondig weten te verpesten.