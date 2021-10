Fleur Agema (PVV) schoffelt invoering QR-code voor Sinterklaasfeest Utrecht onderuit: “De grip op de werkelijkheid is helemaal zoek!”

De intocht van Sinterklaas dit jaar in Utrecht gaat door, maar met enkele opmerkelijke aanpassingen. Wie naar het Sinterklaasfeest wil op het Domplein, moet zijn of haar QR-code laten zien. Terwijl het feest in de buitenlucht plaatsvindt. “De grip op de werkelijkheid is helemaal zoek!”, aldus PVV-politica Fleur Agema.

Speciaal voor de intocht van Sinterklaas in Utrecht wordt het Domplein afgesloten. Ouders die met hun kinderen naar het feest willen worden verplicht hun coronatoegangsbewijs te laten zien, terwijl het feest in de buitenlucht plaatsvindt.

De organisatie laat aan de Telegraaf weten op deze manier iedereen te willen bedienen: “Met deze opzet kunnen we mensen die wel en niet gevaccineerd zijn, bedienen”.

PVV-Kamerlid Fleur Agema reageert fel op dit nieuws. Terwijl 82% van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd is, en ook de risicogroepen vrijwel geheel gevaccineerd zijn, komt men met uitgerekend bij een evenement in de buitenlucht, waar de besmettingskans al veel lager ligt, opdraven met een coronatoegangsbewijs. Onbegrijpelijke actie van de organisatie, aldus de PVV-politica.

Buitenlucht. 98% zestigplussers heeft antistoffen. 82% volwassenen volledig gevaccineerd. De grip op de werkelijkheid is helemaal zoek! Utrecht: alleen met QR-code naar Sinterklaasfeest op afgesloten Domplein https://t.co/scyr0SEGNa via @telegraaf — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) October 5, 2021

De organisatie zegt niemand te willen buitensluiten, ook willen ze er voor zorgen dat niet alleen de gegoede klassen naar het feest komen, maar ondertussen stoten ze juist mensen van zich af door de coronapas te verplichten voor dit kinderfeest. Terwijl men het evenement nota bene in de buitenlucht houdt. Wat vele malen veiliger is dan binnen.

Ditmaal zijn het niet eens ridicule kabinetsregels waar bedrijven noodgedwongen zich aan moeten houden. Dit is helaas de keuze – en in dit geval: een onbegrijpelijke – van de organisatie zelf. Ze willen niemand buitensluiten, maar ondertussen wordt een groep die niet wil meedoen aan de QR-gekte dus wél buitengesloten.