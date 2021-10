Fleur Agema woedend op plaatsing asielzoekers in hotels: ‘Het was eerst voor ouderen bedoeld, nu worden deze plekken weggeven’

De PVV is niet te spreken over het feit dat Nederlandse hotels worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers. PVV-politica Fleur Agema is niet te spreken over het feit dat een hotel dat eerst bedoeld was als nieuw zorgcomplex nu wordt gebruikt voor de opvang van asielzoekers. ‘Mensen die hier niks te zoeken hebben krijgen ineens deze plekken’, aldus Agema.

PVV-Kamerleden zijn, op z’n zachtst gezegd, furieus over het feit dat asielzoekers worden opgevangen in hotels. Gisteren werd bekend dat het Utrechtse viersterrenhotel City Center Lodge wordt gebruikt als asielopvang. “Totale waanzin!”, aldus PVV-leider Geert Wilders.

PVV’er Fleur Agema was vooral niet te spreken over het feit dat er hotels worden weggeven aan asielzoekers die oorspronkelijk voor andere doeleinden waren bestemd . Als voorbeeld noemde ze het Fletcher Hotel in Emmen, dat zou een zorgcomplex worden maar wordt nu een asielopvang. Agema vindt het een schande dat onze ouderen op de tweede plek worden gezet.

#PVV @FleurAgemaPVV: Neem t Fletcher Hotel in #Emmen. Dat zou een zorgcomplex voor ouderen worden maar nu stelt de gemeente het pand beschikbaar voor asielzoekers. Het maakt me zo kwaad! Onze aller oudsten, hun plekken worden weggegeven aan mensen die hier niets te zoeken hebben! pic.twitter.com/pjWoPALCmh — Beps. (@VrouwvdVrijheid) October 26, 2021

“Dat zou een zorgcomplex voor ouderen worden maar nu stelt de gemeente Emmen het pand ineens per direct beschikbaar voor asielzoekers. Het maakt me zo kwaad! Onze aller oudsten, de mensen die ons land hebben opgebouwd, de mensen die nog bloembollen hebben moeten eten in de oorlog, die hebben moeten afzien. Zij hebben het nakijken, nu ze oud en afhankelijk zijn geworden. Hun plekken worden weggegeven aan mensen die hier niets te zoeken hebben!”

De PVV-politica was op dreef. Het is van de zotte dat ouderen de dupe zijn van een compleet faalbeleid omtrent de asielopvang. Is dit hoe de overheid en lokale gemeenten onze ouderen in de toekomst gaan behandelen? Als we de grenzen ondoordacht open laten staan kunnen nog veel meer hotels alvast de kamers opmaken voor de opvang van asielzoekers, want het demissionaire kabinet gaat er voorlopig nog niks aan veranderen.