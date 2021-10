Frits Bosch: Nexit! De maat is vol! Take back control!

De maat is vol. We zijn er helemaal klaar mee. Nexit! De EEG was ooit een zegen voor West Europa maar is als Europese Unie verworden tot kwelling en neergang van Europa. Daarom niet langer talmen en Engeland achterna: Nexit!

De EU en de ECB laten een spoor van vernieling achter zich.

1. De negatieve rente. De hype op beurzen en vastgoedmarkten ten gunste van vermogenden, ten koste van zwakkeren. Pensionado’s geen indexatie. Door de voortdurende druk op de rente bij oplopende inflatie worden spaargeld en pensioengeld uitgehold. Wat gebeurt er als de inflatie omloopt naar stel 7% bij een negatieve rente? Pensionado’s: houtje bijten. Klaas Knot, DNB, komt met morbide voorstellen om het ene gat met het andere gat te vullen in box 3; Knot: “we doen wat voor schrijnende gevallen”.

Knot is zelf een schrijnend geval; vermogensrendementsheffing over FICTIEF rendement van 4%: diefstal. Schrijnend bij negatieve rente! WOZ waarde over FICTIEF vermogenstoename eigen woning: weer diefstal. Stel huis gekocht 30 jaar geleden voor 150.000 gulden is nu 5 ton euro’s waard. Al die tijd is over de FiCTIEVE waardetoename gemeentebelasting betaald. Markt klapt in. Terugbetalen belastingcenten? Daaaaag! In Frankrijk wordt pas fiscale afdracht gedaan bij verkoop huis, gerealiseerde meerwaarde, zoals het hoort. Daar komt nu schrijnende Knot’s voorstel bij om huis naar box 3 te laten verhuizen. Drie keer diefstal. Nederland is een fiscale dievenbende, niet fictief;

2. Ontwrichting van de woningmarkt. Starters kunnen niet meer een passend huis vinden. Dit niet alleen in Nederland maar EU breed; vastgoed is compleet kapot gemaakt door de EU;

3. Ontwrichting arbeidsmarkt: Schengen maakt arbeidsmarkten van soevereine landen kapot; exodus van hoog opgeleid personeel laat landen ontredderd achter;

4. Massa immigratie, overlopende AZC’s inclusief geteisem. Timmerman’s syndroom: diversiteit móet! Kom maar binnen met je knecht, welkom! Morbide deal met Turkije. EU overtreft hier haar idiotie; onze miljarden belastinggeld gaat naar opvang asielzoekers, met voorrang voor hen voor een huis, maar onze starters komen niet aan een huis. Het is niet te geloven, maar ik verzin het niet;

5. Bankenunie, onze banken worden vergiftigd met zwakke Zuid Europese banken; inductie van woke via ECB; DNB is inmiddels compleet woke; Knot hijst in opperste wokeheid de regenboog vlag op het DNB gebouw. Zotter dan dit kan het echt niet worden;

6. Ons pensioengeld komt op de tocht via hogere inflatie door ECB geïnduceerd met absurd opkoopprogramma van schulden. De EU zet nu in om de bestaande limiet op te hogen door nog veel meer schulden opkopen. Limieten zijn er volgens de ECB om te overschrijden om de economische groei hoog te houden. Men kan geen groei afdwingen met schulden die nooit en te nimmer worden terugbetaald. Zijn de Griekse schulden ooit terugbetaald? Nee, wel sky high opgehoogd. Weg zijn onze miljarden als sneeuw voor de zon. Maar onze overheid is te beroerd om Groningers te compenseren voor hun schade. Dit is een schande nog groter dan de toeslagenaffaire;

7. Klimaathype met EU dwang om CO2 uitstoot koste wat kost te realiseren. Steeds meer windmolens die niet draaien die onze natuur kapotmaken en het leven van naaste bewoners tot een hel maken;

8. De dames Von der Leyen en Lagarde zijn incompetent. Ze zijn allebei verschrikkelijk. Von der Leyen past als verkoopster in de Hema, maar dat is wellicht een belediging voor die goede toko. Lagarde past in een mislukte reclame voor zonnebrandolie. Ik zou nog geen fiets, laat staan een tweede hands auto van hen durven kopen;

9. Duitsland staat ernstig op de tocht, zie hierna.

We moeten ons eindelijk eens realiseren dat we lid zijn van een hele foute club, een club die niet ons belang dient maar het belang van corrupte maffiose landen die hun hand graag ophouden; maar er zit een gat in die hand, de bekende bodemloze put. De EU maakt echt alles kapot. Het is de hoogste tijd dat we onze knopen tellen en deze foute club verlaten.

Duitsland

We dienen ons ook te realiseren dat we de buren zijn van een steeds zwakker Duitsland. Duitsland heeft na de Tweede Wereldoorlog het Wirtschaftwunder op poten gezet. Geweldig, maar daar is niets meer van over. Tegenwoordig is ‘alles’ ‘Made in China’. Dat gaat van kwaad tot veel erger. De Duitse automobielindustrie, de peiler van de werkgelegenheid, gaat down the drain, net als dat met de Britse automobiel industrie is gegaan. Duitsland is financieel en IT een achtergebleven gebied. De banken zijn een ramp.

Duitsland verwordt tot een mooi maar amechtig museum met kapotte Autobahnen. Goede voetballertjes. Ik verwacht vanuit het oosten veel economisch en politieke ellende voor ons land dat zo afhankelijk is qua export naar Duitsland.

Bovendien acht ik Duitsland een psychiatrisch geval, nog steeds diep doordrongen van hun schuld en daarom graag opgaand in de EU, zeker met de komst van socialistische kanselier Olaf Scholz, SPD. Scholz is dol op de EU. Scholz wil geen begrotingsdiscipline afdwingen bij EU partners, lees Zuid Europese landen. Nee, klopt. Hij wil niet in die landen afgebeeld worden met dat miniem kleine snorretje pal onder zijn neus, zoals Merkel om de oren kreeg in ‘dankbaar’ Italië.

Hij wil een gezamenlijk EU investeringsbeleid gefinancierd met gezamenlijke schulden. Daar gaan we weer! In het kielzog van coalitiepartner FDP wil hij een Europees Monetair Fonds met gezamenlijke monetaire middelen. De EU middelen worden omgebogen voor EU sociale programma’s en aanpakken van climate change. Scholz is voor ons een hele foute Duitser. Rutte en Hoekstra vinden het prima, grijns. Ik niet.

Conclusie: steeds meer ‘gezamenlijk’ en steeds minder soevereiniteit. Nederland is de melkkoe van de EU. Willen we dat? Neen! Take back control!

De panelen zijn heftig aan het schuiven. Nederland dient ten principale haar positie te heroverwegen. Daar hoort Nederland’s rol in de EU beslist bij. We doen nog steeds alsof de EU zo fantastisch is. Dat is allang niet meer zo al denken die sneue sukkels van Volt dat het wel zo is. Wordt eens wakker!

We kunnen niet lid blijven van een club met belangen contrair aan de onze. Uittreden is moeizaam en kostbaar. Klopt. De maat is vol: Nexit!



Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.