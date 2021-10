Gideon van Meijeren (FVD) wil onafhankelijk onderzoek naar ritueel sadistisch kindermisbruik: ‘Het komt echt voor in Nederland’

Gideon van Meijeren, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar ritueel sadistisch kindermisbruik. Want, stelt hij, het onderzoek dat geleid wordt door Jan Hendriks is dat niet; het is afhankelijk van Justitie, terwijl slachtoffers van dit soort vreselijk misbruik juist met een beschuldigende vinger wijzen naar datzelfde ministerie.

Argos

Vorig jaar kwam Argos van de NPO (radio) met een grootschalig onderzoek naar sadistisch kindermisbruik in Nederland. Toen het onderzoek begon – dat eigenlijk eerst gewoon over “kindermisbruik” ging – dachten de radiomakers dat dit soort verhalen onzin waren. Maar een jaar kwam het programma tot de conclusie dat de verhalen wel degelijk geloofwaardig zijn. In de maanden erna werden er door de Tweede Kamer Kamervragen over gesteld aan de minister van Justitie… wat uiteindelijk resulteerde in een motie waarin een onderzoek geëist wordt naar deze materie. Want, stelt de motie, het is niet de vraag of dit soort misbruik plaatsvindt; dat wordt beschouwd als een feit. Nu moet er gekeken worden naar op welke schaal het gebeurt, en wie er bij betrokken zijn.

En ja, als we het hebben over sadistisch of satanisch kindermisbruik dan bedoelen we dat ook echt. Het gaat onder meer over enge rituelen bij kaarslicht, het martelen van kinderen, en zelfs van het ritueel offeren van baby’s. “We krijgen van slachtoffers en familieleden veel signalen dat het een groot probleem is,” zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vorig jaar dan ook toen ze haar motie indiende. “Soms met gruwelijke details, dit kunnen we niet negeren.”

Gideon van Meijeren

Die commissie is uiteindelijk inderdaad aangesteld. Voorzitter is UvA’er Jan Hendriks. Die is aangewezen door minister Ferd Grapperhaus. Alleen zijn daar een aantal problemen mee, aldus Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren bij Café Weltschmerz.

Het onderzoek is namelijk niet onafhankelijk (genoeg). Feit is dat er door meer dan een handvol (mogelijke) slachtoffers van dit soort vreselijk misbruik óók gewezen wordt door mensen die bij het ministerie van Justitie / het OM werkten of zelfs nog steeds werken. Daarom zou dit onderzoek, aldus Van Meijeren, écht helemaal onafhankelijk moeten zijn. Justitie zou er niets over te zeggen moeten hebben, juist om ervoor te zorgen dat de waarheid eindelijk boven kan komen.

Onafhankelijk?

Hoewel de commissie door het kabinet “onafhankelijk” wordt genoemd is Van Meijeren het daar dus niet mee eens. En dat is niet zo gek. Want een grote groep van GGZ-behandelaren denkt daar net zo over. Zij hebben zelfs een brandbrief gestuurd naar de Kamer waarin ze stellen dat de commissie niet onafhankelijk ís. De reden die zij noemen is dat het onderzoek plaatsvindt binnen justitie, dat de voorzitter is benoemd door de minister, en het eerste lid ook.

“Dit terwijl heel veel van die slachtoffers juist in hun beschuldigingen aangeven dat er ook hooggeplaatste ambtenaren van dat ministerie van Justitie bij betrokken zijn,” zegt Van Meijeren. “Dus het is krankzinnig dat dan in een onderzoek naar vermeend misbruik onder meer binnen de ambtelijke top van het ministerie van Justitie, dat dat onderzocht wordt dóór het ministerie van Justitie.

Daar komt nog eens bij dat de commissie niet aan waarheidsvinding doet. Zoals Hendriks zelf zei eerder dit jaar: “Wij doen niet aan waarheidsvinding, maar we willen de zaak wel goed van alle kanten beschrijven en proberen met oplossingen te komen. Hoe kan het beter, voor slachtoffers, melders, politie, therapeuten, en zijn verbeteringen überhaupt mogelijk?”

Motie

Om er zorg voor te dragen dat deze hele boel alsnog goed wordt uitgezocht gaat Van Meijeren dan ook een motie indienen om de commissie Hendriks te ontbinden. Vervolgens wil hij dat de Tweede Kamer deze vreselijke misdaden op een andere manier laat onderzoeken. Dat kan door middel van een parlementaire enquete, maar ook op andere manieren die misschien wat kleinschaliger zijn, maar daarom niet minder effectief.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We gaan binnenkort zien of hij hiervoor de handen op elkaar krijgt in de Kamer – of dat die het toch wel prima vinden dat mogelijke slachtoffers van dit sadistisch kindermisbruik volgens experts van de GGZ niet vrijuit kunnen spreken vanwege de betrokkenheid van Justitie.