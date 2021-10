Het christendom móét kapot: Kamer neemt SP-motie aan die christelijke scholen moet ontmantelen

Bij de SP zijn ze heel trots op zichzelf. Tweede Kamerlid Peter Kwint is er namelijk in geslaagd de Tweede Kamer een motie te laten aannemen die stelt dat “geen enkele school meer een verklaring van ouders mag vragen waarin ze de identiteit van de school onderschrijven.” Met andere woorden, christelijke scholen mogen ouders niet vragen of die het gedachtegoed van de school daadwerkelijk onderschrijven. Het gevolg is natuurlijk de totale ontmanteling van het ‘bijzonder’ onderwijs. Iedereen gedwongen atheïstisch. En snel een beetje.

Peter Kwint vindt het ge-wel-dig. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Tweede Kamer christelijke scholen het werken onmogelijk gaat maken. Want de motie die hij door het parlement stelt dat “identiteitsverklaringen in het onderwijs” verboden moeten worden. Dit betekent dus dat christelijke scholen niet langer van ouders mogen vragen dat ze het fundament van de school daadwerkelijk steunen. Doen ze dat wel, dan handelen ze in strijd met de wet.

EINDELIJK. De Kamer steunt mijn voorstel om ervoor te zorgen dat geen enkele school meer een verklaring van ouders mag vragen waarin ze de identiteit van de school onderschrijven. Belangrijke stap waar al jaren over gediscussieerd wordt. pic.twitter.com/p4ua5H5LMq — Peter Kwint (@peterkwint) October 5, 2021

“Dus geen verklaring dat een relatie alleen maar tussen man en vrouw mag zijn,” legt hij vervolgens uit. “Niet dat je verklaart elke zondag twee keer naar de kerk te gaan. Oh. En ook niet dat je voorbestemd bent tot eeuwige rampzaligheid wanneer je je niet bekeert.”

Met andere woorden, christelijke scholen moeten af van hun christelijke identiteit. Ze moeten normale scholen worden. Met dezelfde denkbeelden. Vervolgens verdedigt Kwint dat door te stellen dat het toch niet kan dat christelijk onderwijs gefinancierd wordt door mensen die misschien wel uitgesloten worden ervan. Dus uit belastinggeld.

Natuurlijk is daar iets heel makkelijks tegen in te brengen: waarom moet je als christelijke ouder wél meebetalen aan het atheïstische onderwijs van de staat? Het onderwijs waarin christenen systematisch worden weggezet als barbaarse gekken die in Sinterklaas geloven? Dát moet wel, maar andersom? Oh nee, daar is geen ruimte voor.

Dat Kwint dit wil is niet verrassend. Socialisten zijn altijd tegen religie geweest. Niet zo gek, want in hun ideologie moet de staat de nieuwe religie worden; de nieuwe god. Alleen op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat mensen de almacht van de staat accepteren.

Maar dit is natuurlijk doodeng. Want op deze manier gaat het christelijke onderwijs verloren. En dat op het moment dat de christelijke identiteit van Nederland al bijna weggejaagd is en er niets van onze cultuur is overgebleven dan een nihilistische leegheid.

En wacht! Het is nog zorgwekkender. Kwint heeft het in zijn motie namelijk over alle scholen. Er staat niet eens in dat het alleen over “door met belastinggeld gefinancierde scholen gaat.” Het zou dus ook heel goed betrekking kunnen hebben op private scholen. Stel dat wij van rechts onze eigen scholen oprichten, een eigen zuil. Die scholen maken we helemaal privé. Maar dan zouden ze niet mogen vragen van ouders die hun kinderen naar onze school willen sturen dat ze ons waarden daadwerkelijk delen.

Met andere woorden, het is dan totaal nutteloos om zo’n school daadwerkelijk op te zetten.

Kortom, de motie van Kwint resulteert in een totale onderwijsmonopolie van de staat. Christelijke scholen zullen ophouden te bestaan, en andersoortige ‘speciale’ scholen gaan niet eens opgericht kunnen worden. En nee, dat is natuurlijk not a bug, but a feature. Voor mensen als Kwint tenminste.