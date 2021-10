Het massaal buitensluiten is begonnen: ‘Vanaf volgende maand mogen alleen gevaccineerden naar de VS vliegen’

Vanaf 8 november kom je alleen nog maar de Verenigde Staten binnen als je volledig bent gevaccineerd. Wie op vakantie naar Amerika wil of voor werk naar het land moet afreizen moet vanaf die datum gevaccineerd zijn om binnen te komen, daarnaast moet je voor je vlucht een negatieve coronatest kunnen laten zien. Wat de vraag doet rijzen waarom ongevaccineerden dan alsnog worden buitengesloten.

Iedereen die geen Amerikaans staatsburger is of geen Amerikaanse verblijfsvergunning heeft moet vanaf 8 november gevaccineerd zijn om het land binnen te komen. De enige uitzonderingen zijn minderjarigen en mensen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden, dat meldt NU.nl.

Al langer hing de vraag in de lucht welk, groot, land als eerste de grenzen zou gaan sluiten voor ongevaccineerde buitenlanders. Welnu, het o zo vrije Amerika lijkt het voortouw te nemen. Het Witte Huis heeft vannacht bekend gemaakt dat er strengere inreisregels gaan gelden. Luchtvaartmaatschappijen worden geacht deze regels te gaan naleven en dus streng te gaan controleren op personen hun vaccinatiestatus.

Naast het feit dat je vanaf 8 november gevaccineerd moet zijn om naar de Verenigde Staten te gaan moet je ook een geldige negatieve coronatest kunnen laten zien. Wat nogal opmerkelijk te noemen is, want als je niet gevaccineerd bent en een negatieve test kan laten zien laat je toch ook zien geen gevaar te vormen voor je medepassagiers?

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Daar denkt het Witte Huis klaarblijkelijk anders over. Net als in andere Westerse landen wordt de vaccinatiedrang alsmaar groter. Wie om wat voor reden dan ook niet gevaccineerd is wordt qua bewegingsvrijheid steeds meer belemmerd. Zelfs het o zo vrije Amerika gaat mee in deze gekte.