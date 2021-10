Hoogleraar filosofie gecanceld door translobby na kritisch boek: ‘Hoogleraarschap feitelijk tot een einde gekomen’

De Britse hoogleraar Kathleen Stock heeft de woede van de translobby over haar heen gekregen. Nadat zij in een kritisch werk van mening was dat transvrouwen niet zo maar de vrouwen wc kunnen gebruiken wordt ze haast door iedereen en alles gecanceld. Vanuit de o zo progressieve translobby kan ze rekenen op bedreigingen.

Als hoogleraar filosofie te Sussex heeft Kathleen Stock een half jaar geleden een boek gepubliceerd waarin ze beschrijft wat de gevolgen zijn van een toenemend aantal van transgenders. Nergens in het boek laat ze doorschemeren een transfoob te zijn of het bestaan van transgenders te ontkennen, maar iedere nuance is er al één te veel voor de translobby, dat blijkt maar weer. De Telegraaf meldt dat haar boek een storm van verontwaardiging heeft veroorzaakt die mogelijk haar hoogleraarschap kost.

De translobby is woedend op Stock omdat de filosofe van mening is dat transvrouwen niet zo maar naar de vrouwen wc kunnen of naar een vrouwengevangenis:

“Ze komt daarbij tot de conclusie dat het raadzaam is om transgenders in situaties waarbij de veiligheid van vrouwen in het geding is, zoals in vrouwengevangenissen, niet op basis van hun gewenste identiteit als man of vrouw, maar op basis van hun oorspronkelijke geslacht te beschouwen.”

En nu zijn de mondige progressieve studenten van de Universiteit van Sussex woedend op de hoogleraar. Tot op heden wordt de filosofe in bescherming genomen door de leiding van de universiteit maar de eigen universiteitsvakbond steunt de protesten tegen haar hoogleraarschap. De afrekencultuur – ‘cancel culture’ – tiert welig op de academie, dat blijkt maar weer.

Het is niet de eerste keer dat iemand die een kritische noot kraakt over het transvraagstuk een stormvloed aan kritiek over zich heen krijgt. De oerfeministe J.K. Rowling is door haar progressieve millennial-achterban verketterd nadat ook zij kritiek had geuit. De zelfverklaarde solidariteitsstrijders blijken vaak genoeg de meest intolerante te zijn van de gehele samenleving.