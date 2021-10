Je woonkamer inrichten? Dat kun je het best doen in deze volgorde

Ga jij naar een nieuw huis verhuizen? Of heb je een huis laten bouwen? Of heb je zin om je huidige inrichting eens te veranderen? De inrichting van een huis kan behoorlijk lastig zijn. Waar moet je zoal op letten? Wat is belangrijk? Waar kijk je eerst naar en wat kan later ook nog prima? In deze blog lees je verschillende tips over de inrichting van je (nieuwe) huis.

Plafonds, muren en voegen

Wellicht denk je hier niet als eerst aan wanneer je een huis gaat inrichten. Toch is het belangrijk om de plafonds, de muren en de voegen van je woning goed af te werken. Dit doe je voordat je je huis gaat inrichten. Op deze manier voorkom je dat je later met kosten komt te zitten en dat je je huis alsnog uit moet om deze zaken aan te pakken en te kunnen verhelpen. First things first, dus.

De wanden en vloer

Daarna is het tijd om de wanden in je huis en de vloer aan te pakken. Wanneer je de wand van je huis een kleur wil geven, is dat het handigst om te doen wanneer er geen meubels in de weg staan. Ook dit is dus handig om aan het begin van de inrichting te regelen. Hetzelfde geldt voor de vloer. Deze zul je niet snel gaan vervangen en daarom is het belangrijk om goed na te denken over de keuze van je vloer. In een later stadium kun je vloer opleuken, door bijvoorbeeld een rond vloerkleed, of juist een vintage kleed.

De meubels

De basis van je huis is nu gelegd.Nu is het tijd voor de meubels die in je woning wil zetten! Meubels zijn vooral bedoeld om je woning meer sfeer en natuurlijk ook comfort te geven. Zet eerst de grote meubels in je huis neer, zoals de bank en een eettafel. Kleinere meubels kun je daarna neerzetten, omdat je deze makkelijker kunt verplaatsen. Ook zijn kleinere meubels makkelijker te vervangen wanneer je je huis een make-over wil geven. Daarom is het belangrijk de grote en zwaardere meubels eerst neer te zetten, zodat die een vaste plaats hebben. Daaromheen kun je dan nog veel schuiven.

Accessoires

Als laatste kunnen de puntjes op de i gezet worden. Na de vorige drie stappen is je huis in principe al helemaal woonbaar, maar accessoires doen ook veel met het karakter van een woning. Denk bijvoorbeeld aan een schilderij, fotocollage of posters voor op je wand. Ook een poef of kleine tafeltjes staan erg gezellig in de woonkamer. Ook kunnen spiegels of kussens veel doen met de sfeer van je huis. Dit zijn vaak niet hele grote investeringen, en zijn daarom geschikt om pas aan het eind van de inrichting te doen.