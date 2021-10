Nieuwe aangifte vuurwerkramp Enschede: ‘Ramp kwam voormalig eigenaar vuurwerkfabriek en gemeente wel héél goed uit’

Rudi Bakker, die al jaren zijn onschuld probeert te bewijzen voor de vuurwerkramp in Enschede, kreeg een lading (geheime) documenten en notities in de brievenbus die hebben geleid tot een nieuwe aangifte, met verregaande insinuaties. Bakker is er nu van overtuigd dat hij kan bewijzen dat de gemeente Enschede en de voormalig eigenaar van de vuurwerkfabriek, Harm Smallenbroek, (financieel) baat hadden bij de vuurwerkramp.

Harm Smallenbroek verkocht de vuurwerkopslag in 1998 aan zijn twee werknemers Rudi Bakker en Willie Pater. Die twee belandden na de vuurwerkramp (13 mei 2000) in de cel wegens ‘de opslag van te veel en te zwaar vuurwerk’.

Bakker en RTV Oost hebben de deels geheime documenten en notities ingezien. Daaruit blijkt volgens Bakker dat Smallenbroek wel degelijk een financieel motief had voor het laten verdwijnen van de vuurwerkfabriek.

Smallenbroek verkocht namelijk alleen het bedrijf, maar niet de grond. SE Fireworks moest zijn grond blijven huren. Dát was weer een doorn in het oog voor de gemeente Enschede, die juist van de huurders af wilde. De gemeente had namelijk plannen voor een nieuwe wijk, er zat alleen een vuurwerkfabriek in de weg.

Toen Smallenbroek zijn vuurwerkfabriek had verkocht, raakte hij in een zakelijk conflict met de nieuwe eigenaren. Smallenbroek meende zes ton aan guldens te kunnen vorderen. Bakker en Pater zagen dit als in strijd met het concurrentiebeding. Smallenbroek zou volgens hen namelijk een nieuwe vuurwerkfabriek willen starten. Door een tussenvonnis van de Almelose rechtbank een paar weken voor de ramp, waar Bakker en Pater niets van afwisten, kon Smallenbroek die zes ton niet snel bemachtigen.

Uit de documenten, die hebben geleid tot de nieuwe aangifte inzake de vuurwerkramp in Enschede, blijkt ook dat een ambtenaar namens de gemeente Enschede al jaren aan het onderhandelen was met Smallenbroek en wist van zijn plannen voor een nieuwe fabriek. Diezelfde gemeenteambtenaar zegt, zo blijkt uit de notities, dat hij de dag vóór de ramp namens de gemeente 1,5 miljoen gulden heeft geboden voor de grond.

En toen kwam de ramp. Vuurwerkfabriek weg, wijk weg, tientallen doden en honderden gewonden. En geen huurders meer van de grond, die nu dus verkocht kon worden aan de gemeente. Bakker stelt dat de documenten aantonen dat Smallenbroek 1,3 miljoen gulden heeft verdiend aan de grondverkoop, iets wat nooit verder is onderzocht. Toch was de ramp niet de bedoeling volgens Bakker:

Bakker benadrukt dat de veroorzaker van de ramp de gevolgen nooit heeft kunnen overzien. “Er moest alleen wat vuurwerk worden afgeschoten om zo een overtreding van de milieuvergunning te creëren. Als we daardoor als bedrijf de boel hadden moeten sluiten, was Smallenbroek af geweest van ons als huurders. Wie echter brand sticht bij een bedrijf als SE Fireworks had kunnen weten wat de gevolgen konden zijn”, zegt hij tegen RTV Oost.

Smallenbroek ontkent overigens alle aantijging en zegt de aangifte met vertrouwen tegemoet te zien. “Laat maar komen”, voegt hij eraan toe.