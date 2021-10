OMT-leden fakkelen idee aparte maatregelen Hugo de Jonge voor niet-gevaccineerden af: ‘Het gaat tegen individuele vrijheden in’

Diverse OMT-leden hebben kenbaar gemaakt niks te zien in mogelijk nieuwe maatregelen voor ongevaccineerde Nederlanders. Ze vinden dat het de polarisatie, die wat betreft corona al op een hoogtepunt zit, alleen maar vergroot. Komende donderdag komt het OMT met een advies voor het kabinet.

Coronaminister Hugo de Jonge heeft half Nederland in rep en roer weten te krijgen nadat hij zei dat het kabinet kijkt naar mogelijk nieuwe maatregelen speciaal voor ongevaccineerden. Maandenlang riep de CDA’er dat er nooit een tweedeling in de maatschappij zou komen. Maar met de invoering van de coronapas gebeurde al het tegenovergestelde. Nu blijkt dat hij ook aan het kijken is naar opties om niet-gevaccineerden op andere manieren buiten te sluiten.

Meerdere OMT-leden hebben echter kritiek geuit op dit idee. Bij een rondvraag van NU.nl bleek dat veel OMT-leden geen toekomst zien in zulke maatregelen. “Ik ben er helemaal geen voorstander van. Het gaat wel heel erg tegen de individuele vrijheden in”, aldus Jan Kluytmans.

Naast het feit dat het de polarisatie alleen maar zou vergroten is het ook praktisch niet haalbaar volgens veel OMT-leden: “De helft van de ongevaccineerden woont verspreid over het land, 10 procent bevindt zich in de geloofsgemeenschappen en 40 procent komt uit de grote steden. Dan moet je in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wat gaan doen. Maar hoe ga je dat uitvoeren en wat ga je ermee bereiken?”

In de aanloop naar de tweede coronapiek in 2020 oogde het OMT veel meer als een speelbal van het kabinet, maar nu De Jonge enkele bizarre voorstellen opperde zijn er genoeg critici die vinden dat hij de plank misslaat. Toch blijft het OMT alleen maar een adviesorgaan, als het kabinet er echt helemaal klaar mee is, dan kunnen speciale maatregelen voor niet-gevaccineerden zo maar de werkelijkheid gaan worden.