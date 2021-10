Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz maakt aftreden bekend

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft gisteren bekend gemaakt zijn functie neer te leggen. Dit doet hij nadat hij de afgelopen dagen is beschuldigd van corruptie. De minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg zal hem naar alle verwachtingen opvolgen.

De relatie in de coalitie tussen de ÖVP en de Groenen stond al op gespannen voet, maar nadat ook de jonge bondskanselier werd beschuldigd van corruptie wilde de Groenen het vertrouwen in hem opzeggen. In eerste instantie wilde Sebastian Kurz zijn functie niet neerleggen omdat hij de beschuldigingen ongegrond vond. Maar door druk van de Groenen heeft hij toch zijn functie neergelegd, aldus de Telegraaf.

Afgelopen week werd bekend dat Justitie onderzoek deed naar beïnvloeding van de media door Kurz en trawanten. Er ontstond direct een mediarel rondom dit nieuws. De NOS laat weten dat Oostenrijk nog niet van hem af is. Kurz wil vanuit het parlement er alles aan doen om voor de macht te blijven strijden.

