QR-waanzin in Italië: ‘Vanaf vrijdag verplicht QR-code op zak om naar werk te kunnen’

Zonder coronapas is het vanaf vrijdag onmogelijk om de kost te verdienen in Italië. Waardoor Italië haast dystopische vormen heeft aangenomen wat betreft corona-regelgeving. Mensen die géén coronatoegangsbewijs hebben kunnen niet meer naar werk – of ze moeten het risico nemen aan het werk te gaan zonder pas, maar daar staat een fikse straf op.

De regering in Italië heeft de qr-code waanzin naar een hoger niveau getild. Vanaf vrijdag moet je een geldig coronatoegangsbewijs op zak hebben om aan het werk te gaan, dat meldt RTL Nieuws. De afgelopen maanden was Italië al langer bezig om de qr-code overal ingevoerd te krijgen. Het begon bij bioscopen en de horeca en uiteindelijk heeft de regering het ook invoeren voor scholen, universiteiten en het openbaar vervoer.

Maar vanaf vrijdag wordt de situatie in het land dus nog erger. Zelfs om aan het werk te gaan moet je een coronapas hebben. Mensen die zich bewust niet hebben laten vaccineren werden al ernstig benadeeld door de overheid, maar door deze maatregel wordt men helemaal buitengesloten. Omdat de regering per se wil dat iedereen gevaccineerd is moeten Italianen zelf hun testen betalen. Dus wie niet gevaccineerd is maar wel naar werk wil is binnenkort bijna 200 euro per maand kwijt aan coronatesten.

En wat gebeurt als je zonder pas op werk aan komt? “Heb je die niet bij je, dan word je teruggestuurd naar huis en ben je ongeoorloofd afwezig. Kun je na vijf dagen nog steeds geen coronapas laten zien, dan hangt je een schorsing boven het hoofd. En dat betekent dat je geen salaris meer ontvangt.”

Dus Italianen die al niet mee wilden doen aan de QR-maatregelen worden vanaf deze week dus ook al economisch aangepakt door de Staat. De afgelopen weken werd het hen al haast onmogelijk gemaakt mee te doen aan het sociale leven, maar nu worden ze ook nog economisch zwaar aangepakt. Wat overigens niet de meest slimme zet is van de Italiaanse regering, want hun economie staat er al enorm slecht voor.