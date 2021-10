VVD-deuger denkt respect af te dwingen met regenboogbankje, PVV-Kamerlid Harm Beertema: “Stop met hyperfocus op seksuele voorkeur!”

Een kek regenboogbankje en al het toenemende anti-homogeweld verdwijnt als een vrolijke regenboog voor de zon. Althans, zo dacht het Amsterdamse VVD66-stadscommissielid Bas van der Sande. De zelfverklaarde weldoener diende samen met zijn geliefde partner D66 een voorstel in om regenboogbankjes te plaatsen in het centrum van onze hoofdstad. Leuk voor de deugtribune en een wokeprijs gegarandeerd. Maar zo´n kleurrijk gaybankje lost het anti-homogeweld in de achterstandswijken van Amsterdam (Nieuw-West en Zuid-Oost) natuurlijk niet op.

PVV-Kamerlid en voorvechter van holebi-rechten Harm Beertema snapt helemaal niets van het doorgeslagen genderbeleid in Amsterdam. Niet alleen omdat het aantal gevallen van anti-homogeweld alleen maar is toegenomen. Des te meer omdat dergelijke symboolpolitiek helemaal niets verandert aan de onveilige situatie voor LHBTI+´ers in dit door woke aangeslagen Nederland.

“Regenboogvlaggen op politiebureaus, op overheidsgebouwen, stadhuizen. Overal regenboogzebrapaden. In Duitsland zijn er zelfs regenboogparkeerplaatsen en ministers die hand in hand lopen”, aldus Beertema. Hij vervolgt: “En maar blijven benadrukken dat LHBTI´ers gediscrimineerd en uitgesloten worden. Het tegenovergestelde is waar. Overal en bijna door iedereen in Nederland worden holebi’s inmiddels geaccepteerd en omarmt.”

Volgens Beertema heeft “bijna niemand er überhaupt problemen mee. Op een oververtegenwoordiging van een bepaalde groepering na”. De radicale islam is en blijft voor LHBTI´ers een gevaarlijk punt, aldus de PVV´er. Beertema noemt het dan ook spijtig dat juist dat onbenoemd blijft in de strijd voor meer acceptatie voor LHBTI´ers.

Beertema besluit: “Laten we eens stoppen met die hyperfocus op seksuele voorkeur en de laatste hindernis opruimen. Om te beginnen met het maken van de juiste analyse (waar komt het merendeel van het anti-homogeweld vandaan?!) en daar naar te handelen. Bij voorkeur kies ik er voor om de grenzen te sluiten voor hen die nooit zullen integreren in onze vrije open samenleving waar holebi’s dezelfde vrijheden genieten als iedereen.”

Nintendo deed het al in 1992 😜 en je ziet dat het nog geen fluit heeft geholpen. Inderdaad, pak het probleem nou eens aan ipv het door de strot duwen van mensen die het allang hebben geaccepteerd. pic.twitter.com/FWuYVH9iYb — Joshua (@Joshua77690050) October 13, 2021

Ik ben het met u eens. Het is domme zinloze symboolpolitiek en helpt niet tegen geweld. Bovendien, Nederland is het land waar Pim Fortuyn premier zou zijn geworden en verkozen werd tot de Grootste Nederlander aller tijden. Dan zit het met die acceptatie van homo's wel snor. — Wilfred (@wilfredned) October 13, 2021

Het zijn mooie bankjes, dat is alles. Nu de problematiek aanpakken, er ligt nog een rapport dat hardnekkig genegeerd wordt door de politici. — Ocram (@Ocram34534620) October 13, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!