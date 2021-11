Ayfer Koç maakt zich enorme zorgen: ‘De grote machtige staat zorgt steeds beter voor eigen belangen’

De vrouw van Pieter Omtzigt, Ayfer Koç, maakt zich erg veel zorgen over het feit dat het Rijk meer en meer miljoenen uitgeeft aan juridisch advies. Want, stelt ze op Twitter, feitelijk komt dit erop neer dat de grote machtige staat steeds beter voor zijn eigen belangen zorgt, en niet voor die van de gewone, kleine burger. Sterker nog, die wordt steeds verder de verdrukking in geholpen.

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat Vadertje Staat steeds meer geld uitgeeft aan advocaten en andersoortige juridische adviseurs. “Zo ging er vorig jaar 33 miljoen naar de landsadvocaat,” aldus het NPO-programma. “In 2016 was dat nog bijna 23 miljoen.” Dat komt dus neer op een stijging van ongeveer 44 procent.

Dat extreem noemen is een understatement van jewelste.

De vrouw van Pieter Omtzigt, Ayfer Koç, maakt duidelijk op Twitter dat ze dit een bijzonder problematische ontwikkeling vindt. De grote machtige staat zorgt steeds beter voor eigen belangen t.k.v. de kleine burger. Een zorgelijke ontwikkeling,” schrijft ze daar.

En gelijk heeft ze. Want “ook de externe huur van andere advocaten en juristen groeide vorig jaar fors,” legt EenVandaag ook nog even uit. “Schommelden van 2014 tot 2018 de uitgaven aan externe inhuur van juridisch advies tussen de 9 en 14 miljoen euro; in 2020 deden alle ministeries samen voor bijna 30 miljoen euro een beroep op juristen van buitenaf.”

Met andere woorden, de bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn werkelijk episch. De staat geeft steeds meer uit, gaat steeds verder, maakt steeds meer gebruik van juridische hulp… en dan niet om de burger zo goed mogelijk te helpen, maar om de eigen positie te beschermen.

