ChristenUnie-leider Segers laat conceptversie coalitie-akkoord in trein slingeren: Plannen voor woningnood, CO2-reductie en migratie uitgelekt

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft een conceptversie voor het aanstaande coalitie-akkoord in de trein laten slingeren. Een treinreiziger vond de stukken in een treincoupé en overhandigde ze aan de pers. Een gigantische blunder van Segers, want opnieuw is er nu vertrouwelijke informatie uitgelekt. Hieronder lees je welke plannen de VVD en het CDA in september hebben opgesteld.

De Volkskrant, dat in het bezit is van de gevonden notities, publiceert vandaag al een aantal van de gelekte plannen van de VVD en het CDA. De conceptversie van het coalitieakkoord werd in september opgesteld door Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA). D66 was destijds nog niet aangeschoven bij de onderhandelingen.

Het stomste wat je kan overkomen.. Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.. pic.twitter.com/KM09oYqPPa — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) November 17, 2021

De coalitieplannen van VVD en CDA

Uit het rondslingerende coalitie-akkoord blijkt dat de VVD en het CDA de aanpak van de woningnood nu zien als een speerpunt. Er zou bijvoorbeeld worden overwogen om de verhuurdersheffing af te schaffen. Ook pandjesbazen die hun gebouwen leeg laten zouden een taks moeten gaan betalen over de huurinkomsten. Over een plan voor nog meer woningbouw heeft de Volkskrant het niet. Onduidelijk is of daar iets over staat vermeld in de gevonden stukken.

Verder wordt er door VVD en CDA gepleit voor verdergaande CO2-reductie. Die zou met 55 procent omlaag moeten in 2030. Om dat doel te kunnen halen zouden bedrijven CO2-heffing moeten gaan betalen. Deze passage uit de kladversie van het coalitie-akkoord is vermoedelijk opgesteld met de hoop dat D66 later weer zou aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Dat laatste gebeurde ook.

´Migratieparagraaf´

Uit berichtgeving van de Volkskrant blijkt verder dat migranten welkom blijven in Nederland. Daarom zou de norm voor kwetsbare vluchtelingen verder omhoog moeten. Momenteel gaat dat om zo´n 500 mensen per jaar. Hoeveel dat er volgens de VVD en het CDA moeten worden is nog een discussiepunt. Maar met de terugkeer van D66 aan de onderhandelingstafel, zal dat aantal wel flink omhoog worden geschroefd.

De vraag is nu of Segers echt zo slordig was om de gevoelige stukken in de trein te laten liggen. Of heeft hij er misschien een belang bij dat de conceptplannen van de VVD en het CDA nu op straat liggen? In de politiek gebeuren dingen vaak niet zomaar, het maakt deze ´blunder´ van Segers uiterst opmerkelijk.