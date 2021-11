Column Frits Bosch: Nederland onder Mark Rutte (2)

Unilever vertrok. Shell vertrekt. Is dat vreemd?

VVD staat voor behoud van een sterk bedrijfsleven. Nog nooit zijn zoveel grootbedrijven vertrokken als onder tien jaar Mark Rutte. Unilever, Shell om een paar recente dwarsstraten te noemen. Rutte startte een wanhoopsoffensief om Shell te behouden. Wat een ridicule actie waarmee hij zichzelf én ons blameert.

VVD staat voor rechtsstaat en law&order, maar nog nooit is zoveel verhuftering en verloedering, maffia, aanslagen, narco, criminaliteit vertoond als onder tien jaar Mark Rutte. De reputatie van Nederland is afgegleden naar een ‘failed state’, ‘Kase, Koks, Killer’. Der Spiegel heeft gelijk. Wat een schande!

VVD staat voor ‘opvang in de regio’, maar nog nooit zijn er zoveel immigranten binnengekomen als nu. 100.000 per jaar. De asielzoekerscentra klagen steen en been. Nederlanders worden bedreigd en winkeliers beroofd. De idiotie kent geen grenzen.

VVD staat voor gemeenschapszin. Maar nog nooit heeft Nederland zoveel tribaliteit vertoond als nu. Nederland is volkomen los zand geworden. Er is geen gemeenschapszin meer. “Ieder voor zich en de rest kan stikken”, liberaal, de VVD zo eigen.

VVD staat voor een sterke identiteit van het land. Maar nog nooit is de Nederlandse cultuur zo door de goot gegaan als onder tien jaar Mark Rutte. Rutte: “Nederland is institutioneel racistisch”, de dwaas.

VVD staat voor goed onderwijs. Maar nog nooit is het onderwijs in Nederland zo slecht geweest als onder tien jaar Mark Rutte, met klagende leraren en leerlingen die met steekmessen naar school komen. Geen wonder dat men geen onderwijzer wil worden. Hier wordt de bijl geslagen aan de basis van onze samenleving.

VVD staat voor een betrouwbare overheid. Maar nog nooit is de overheid zo onbetrouwbaar geweest als onder tien jaar Mark Rutte. Ik denk alleenal aan de Toeslagenaffaire en de Groninger gas affaire. Geen wonder dat we overheid en politici niet meer vertrouwen. Doorgangshuis naar betere ‘functies elders’. Bij al deze ellende heeft Mark Rutte de ‘nerv’ om Polen en Hongarije de mantel uit te vegen. We zijn tien jaar door een zot geregeerd. Het gaat gewoon door. En zo kan ik nog een tijd doorgaan. Over de verzorgingsstaat bijvoorbeeld. Hou maar op en schei maar uit.

Waarom stemmen Nederlanders dan nog steeds met zovelen op die rampzalige man??? Heel simpel. Het Nederlandse volk heeft het toch nog goed. Althans dit afgezien van mensen aan de onderkant van onze samenleving, de voedselbank, en de ‘onmisbaren’ die moeten soebatten voor enige salarisverhoging..

Waarom zou dan het gros der Nederlanders dan ‘vreemd’ gaan stemmen? “Ik weet dat het met ons niet zo goed gaat, maar met mij gaat het prima” zeggen ze. Who cares? Een stijve nek van het wegkijken en een pijnlijke vinger van het wijzen naar ‘de populisten’. Want het is hún schuld!!! Toch!?

Er is bovendien geen alternatief. Men blijft dus gaan voor een man die een goede presentatie heeft , welbespraakt is en een goed voorkomen heeft. Dat hij leugens verkoopt, nergens een actieve herinnering aan heeft en geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor wat dan ook, neemt het Nederlandse kiezersvolk graag voor lief.

Zo gaat het van kwaad tot veel erger en zo gaat ons dierbare landje ‘down the drain’. Welkom Rutte 4,5 en 6! Ik kan me Unilever en Shell wel voorstellen. Ze hebben groot gelijk! Wegwezen hier! Weg uit dat rampenparadijs! Daaaaag!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.