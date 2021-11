Column Paul Cliteur: Van uniform naar multiform: de fatale vlucht van minister Grapperhaus

“In Utrecht mogen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) religieuze symbolen dragen tijdens het handhaven. Andere steden denken ook na om hoofddoekjes bij boa’s toe te staan”, schrijft De Telegraaf.

We zitten dus weer in de voortdurend opflakkerende discussie over de vraag of het politie-uniform als uni-form gehandhaafd moet blijven. En dat betekent: of de religieus neutrale staat gehandhaafd moet blijven.

Volgens The Secular Outlook (dus “seculier”, religieus neutraal, niet “atheïstisch”, afkerig van religie) is dat natuurlijk het geval. Maar we hebben tegenwoordig te maken met twee gezworen vijanden van de open samenleving.

De eerste is bekend: fundamentalistische organisaties. Denk aan de Moslim Broederschap. Die wijzen de religieus neutrale of seculiere staat natuurlijk af. Men wil een islamistische theocratie.

De tweede vijand is de woke-ideologie die neutraliteit en objectiviteit ontkent en ruimte wil bieden aan de hoogst individuele expressie van elke hoogst individuele emotie. In naam van dit hyperindividualisme eist men het recht op de eigen identiteit uit te venten binnen álle overheidsorganisaties: de politie, het leger, en ook de rechterlijke macht. Overal mogen de uni-formen worden uitgetrokken of veranderd in multi-formen (of pluri-formen). Diversiteit en inclusie, nietwaar?

Het zijn vaak onze officiële instituties, instellingen die geroepen zijn om de idealen van onze cultuur te verdedigen, die deze tegenwoordig ondermijnen. Een voorbeeld daarvan is het reclamefilmpje dat de Raad van Europa maakte voor de hoofddoek. De NOS verwoordt het als volgt: “De Raad van Europa heeft een video ingetrokken waarin de hoofddoek en de sluier voor moslima’s als iets positiefs worden beschreven. Op de beelden zijn vrouwen te zien met en zonder hoofddoek. Daarbij staan teksten als: ‘Diversiteit is schoonheid, en de hijab staat voor vrijheid’, ‘Vier de diversiteit en respecteer de hijab’ en ‘Hoe saai zou de wereld er uitzien als iedereen er hetzelfde uitzag?’”

Maar gelukkig, zoals het NOS-bericht aangeeft, het filmpje werd door de Raad van Europa teruggetrokken nadat men in Frankrijk, gidsland voor de neutrale staat, alarm had geslagen. De Fransen hebben ons dus, voor dit moment althans, gered. Maar die redding zal tijdelijk zijn, want zolang het religieus fundamentalisme en de woke-ideologie invloed hebben, zullen de aanslagen op onze belangrijke staatsinstellingen geformuleerd blijven worden.

Utrecht is dus nu gevallen voor woke. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) komt niet in het geweer tegen het voornemen van de gemeente Utrecht om boa’s voortaan een hoofddoek te laten dragen. Want, zo zegt de minister met een slappe vlucht voor zijn verantwoordelijkheid, “Gemeentes gaan over hun eigen werknemers”.

Wie zich intellectueel wil bewapenen tegen het verval van de Nederlandse rechtsstaat kan het boek lezen van de Antwerpse hoogleraar Walter Weyns Wie Wat Woke? (2021). Dan ga je begrijpen hoe woke een ondermijning vormt van allereerst de Nederlandse universiteiten, maar daarna ook van onze staatsinstellingen, zoals ik hierboven al summier heb geschetst.

Als tweede is belangrijk is belangrijk het boek van de Duitse politieambtenaar Tania Kambouri Vrouw in het blauw: noodkreet van een politieagente (2016). Als je dat leest ga je begrijpen hoe totaal verkeerd het is dat het uni-form wordt uitgetrokken. Hoe totaal gedesïnformeerd onze minister Grapperhaus is door zijn handen van deze kwestie af te trekken. De religieus neutrale staat is een instituut dat we in ere moeten houden.

Zoals de burgers gelukkig nog doen, blijkens het bericht in De Telegraaf. Maar het zijn weer de bestuurders die ons in de kou laten staan, zoals de burgemeester van Utrecht en de minister van Justitie. De Raad van Europa likt nu haar wonden.