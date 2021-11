Column Wybren van Haga: “Totaal vuurwerkverbod is een ordinaire fopspeen”

Het demissionaire kabinet stemde vrijdag, voor de tweede maal op rij, in met een landelijk vuurwerkverbod. Vorig jaar trok het kabinet 40 (!) miljoen euro uit om de vuurwerkbranche te compenseren voor misgelopen inkomsten. Ook dit jaar ontkomt het kabinet niet aan compenseren. Winkeliers hebben de opslagbunkers al vol liggen, alles is besteld en betaald.

De ongeveer 1500 vuurwerkhandelaren zitten in de stress door het besluit van het kabinet. Veel van hen hebben de compensatie voor vorig jaar ook nog niet ontvangen. Dit kabinet investeert dus tientallen miljoenen in een vuurwerkverbod, terwijl er van de 2 miljoen mensen die zich jaarlijks melden op de Spoedeisende Hulp, 385 vuurwerk gerelateerd zijn? We weten daarbij ook dat als je daar het letsel door illegaal en onlangs verboden vuurwerk, er niet veel letsel overblijft. Het vuurwerkverbod is daarmee een regelrechte fopspeen, een hele dure, dat dan weer wel!

Op Oudejaarsavond, op een veilige manier, met familie en vrienden wat vuurwerk afsteken is er straks niet meer bij. Weer dreigt er met de komst van een totaal vuurwerkverbod een oer-Hollandse traditie te verdwijnen. En dat terwijl een vuurwerkverbod al jaren bestaat. Immers: vuurwerk mag alleen worden afgestoken op daarvoor aangewezen tijden. En bovendien is het afsteken van illegaal vuurwerk verboden. En ja, Nederland heeft massaal tabak van tuig dat zichzelf en anderen in gevaar brengt met dit veelal zware illegale vuurwerk. Daarom is het spijtig dat er decennia lang niet of nauwelijks op beide verboden is gehandhaafd.

Diverse burgemeesters roepen al jaren om illegaal vuurwerk onder de Wapenwet te laten vallen en om vuurwerkhooligans, die het voor de vele welwillenden verzieken, harder aan te pakken. Ter illustratie: de maximumstraf op het het bezit van een illegale cobra is 60 uur taakstraf, op het bezit van een handgranaat staat maximaal vier jaar. Maar met het aanpakken van vandalen hebben de meeste moraalpolitici niet zoveel op, terwijl juist volidioten het met illegale bommen, die net zo heftig inslaan als granaten, het jaar-in, jaar-uit verpesten voor de normale burger. Met een algeheel verbod op legaal (sier)vuurwerk tref je vandalisten niet. Die halen hun in Nederland illegale vuurwerk in onze buurlanden, waar het gewoon in de winkelschappen ligt.

Eigen falen maskeren

Het kabinet doet met peperdure symboolpolitiek nu net of het oog heeft voor de signalen vanuit de zorg en de politie en misbruikt corona en de vuurwerkdiscussie om het eigen falen te maskeren. Want waren het niet de kabinetten-Rutte die onafgebroken grootscheepse bezuinigingen hebben doorgevoerd op zowel het politieapparaat als de zorgsector? Al jarenlang roepen politiebonden, tevergeefs, dat er 250 tot 300 miljoen euro structureel naar de politie zou moeten om de tekorten te ledigen. Zo werd door diverse burgemeesters in het land de noodklok geluid dat de politie te weinig mensen heeft om haar werk goed te kunnen doen. Agenten zijn weggehaald uit de wijken, bureaus moesten dicht en er is minder politie in uitgaansgebieden en bij voetbalwedstrijden.

In de zorg is het niet veel beter. Ondanks de coronacrisis is het aantal gehalveerde ic-bedden niet teruggebracht naar het oude niveau. En waar blijft toch de inzet om het tekort aan ic-verpleegkundigen te ledigen? En wat te denken van het sluiten van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH)? Artsen vrezen dat het aantal spoedeisende hulpafdelingen in Nederland wordt teruggebracht van 87 naar 30 tot 40. Volgens deskundigen betekent dit dat veel bestaande spoedeisende hulpen alleen nog maar een soort huisartsenpost-plus zullen worden. Slechts een paar spoedeisende hulplocaties blijven dan over voor de meer complexere zorg. Tel bij deze knotsgekke zorgdwalingen van het kabinet nog even het sluiten van ziekenhuizen op en we zien dat de bestuurders van dit land geen nachtje minder slapen van de uitholling van de zorg.

De vuurwerkbranche stelt dan ook terecht dat het verbod politiek gemotiveerd is. Dit algehele vuurwerkverbod willen sommige partijen al jaren. En nu kunnen ze het coronavirus ervoor misbruiken. Wat zal het volgende verbod zijn wat onder deze dekmantel doorgevoerd gaat worden?