Trouw geeft toe: ‘QR-code en Coronacertificaat zijn blijvertjes, EU maakt ze permanent’

Maandenlang werden wij van kritisch rechts uitgekotst toen we beweerden dat het coronacertificaat en de belachelijke QR-code geen tijdelijke maatregelen waren. Nee, zeiden wij, die waren bedoeld om te blijven. ‘Gekkigheid! Wappies! Complottheorie! Geen aanleiding voor om dat te geloven!’ riepen de media én politici in koor. Tot vandaag. Want nu geeft dagblad Trouw toe dat “de Europese coronacheck een blijvertje” is en dat hij wordt aangepast zodat twee injecties niet meer volstaat. Dat is dus twee uit twee voor de zogenaamde complotgekken.

Het is om pisnijdig van te worden. We horen nu al meer dan een jaar dat we “nepnieuws” verspreiden als we kritisch zijn over het kabinetsbeleid én stellen dat het niet om de volksgezondheid gaat, maar om mácht. Complotgekken, zijn we. Wappies! Je wordt overal geblokkeerd en geband. Als site moet je je best doen om te overleven – met hulp van lezers.

De QR-code is niet “tijdelijk”, maar PERMANENT. De zoveelste “complottheorie” die uitkomt. Om hem te behouden moet je gehoorzaam blijven. Prikken blíj́ven nemen. Tot in de eeuwigheid! #FVD krijgt gelijk. Keer op keer. Gaan mensen het nu EINDELIJK zien?! #corona pic.twitter.com/uAB9mH7eBU — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 20, 2021

En dan, steeds weer, geven het mediakartel én het partijkartel toch stapje voor stapje, beetje bij beetje, toe dat álles wat je zegt klopt.

De QR-code is een blijvertje

Case in point: Trouw laat vandaag weten dat die ‘tijdelijke’ coronapas en QR-code toch niet “tijdelijk” zijn. Het zijn blijvertjes. Daar zorgt de Europese Unie wel even voor. Wij riepen dat natuurlijk al tijden, maar dat was allemaal zottigheid van ons. Gestoorde complotten. Eigenlijk lijden mensen die dat zeggen aan schizofrenie konden we déze week nog lezen.

Tot nu. Want opeens wordt het ‘gewoon’ toegegeven. Want jawel, “de Europese Commissie werkt aan een permanent coronacertificaat.”

We zullen er voor de rest van ons leven dus aan vast zitten.

Twee prikken zijn niet voldoende

Maar wacht! We zijn er nog niet. Want dat is niet de enige “complottheorie” die de EU werkelijkheid laat worden. Een andere “theorie” is het aantal prikken dat benodigd is om dat certificaat “te verkrijgen.” Kritische, oplettende mensen zeggen steeds al dat het niet bij twee blijft. Nee. Het worden er eerst drie en dan vast vier, en dan misschien wel vijf of zes. Ze gaan ermee door en door en door en door. Het houdt niet op.

Dat zeiden wij. Maar dat was onzin. Ook al gekkigheid. Schizofrene wappie!

Of niet.

“Hij moet ook anders,” bericht Trouw over het certificaat. “Twee vaccinaties zijn waarschijnlijk niet genoeg om een QR-code te behouden.”

“De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis drong donderdag op de nationale televisie al aan op aanpassing van de QR-codes. Volgens hem moet de code na zes maanden verlopen, tenzij iemand een vaccinatie-booster heeft gehaald. Met zo’n derde prik kan een burger weer een half jaar langer door de EU reizen.”

En die kant gaat het vrijwel zeker op. Dat zeg ik niet, dat zegt Trouw.

Je kunt er dus vanuit gaan dat je je straks elk half jaar moeten laten volspuiten van de EU. Doe je dat niet, dan krijg je gewoon geen werkende QR-code en kun je dus niet reizen, naar het restaurant, naar het café, of straks zelfs naar het werk of school.

Wie zijn er nú gek he?