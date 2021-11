EU bemoeit zich met hypotheekaftrek Nederland: om in aanmerking te komen voor coronasteun is hervorming nodig

Nederland is het enige land wat nog geen aanspraak heeft gemaakt op het Europese coronafonds. Dit is niet omdat Nederland het geld niet nodig zou hebben maar om het simpele feit dat de EU eist dat het kabinet de regels voor huisbezitters ernstig gaat hervormen. De bemoeizucht van de EU speelt weer eens parten.

Terwijl economisch zwakke, en soms uiterst dubieuze, lidstaten al wél de miljarden uit het coronafonds hebben binnen geharkt is Nederland het enige lidstaat wat nog geen aanspraak op het fonds heeft gemaakt. De Europese Commissie eist in ruil voor de zes miljard euro, waar we recht op hebben, bepaalde hervormingen. Het afbouwen van de hypotheekrente is een van de wensen van de EU, aldus de Telegraaf. En zo lang daar geen Nederlandse plannen voor liggen, kunnen we fluiten naar die miljarden euro’s.

CDA-minister Wopke Hoekstra heeft nu voor het eerst duidelijk gemaakt waarom Nederland nog geen aanspraak heeft gemaakt; hij erkent schoorvoetend dat Nederland enkele stappen moet gaan ondernemen voordat we het geld kunnen innen: “Stappen in deze categorie zullen naar verwachting nodig zijn om een positieve beoordeling van het Nederlandse plan te krijgen van de Commissie”

De VVD heeft in het verleden meermaals campagne gevoerd met de slogan dat de ‘hypotheekaftrek staat als een huis’, maar daar kan dus verandering in gaan komen. Provincies en gemeenten hebben al aan de bel getrokken, want zij kunnen deze subsidie goed gebruiken.

Rutte en consorten hebben lang de poot stijf gehouden wat betreft de invoering van het coronafonds. Uiteindelijk zijn ze overstag gegaan, maar nu blijkt dat onze Haagse bestuurders zichzelf in de vingers hebben gesneden. De incompetentie vanuit Den Haag was weer groot gedurende de coronacrisis.