Filmpje! Horecaondernemer Khalid Oubaha slaat Regime-slaafje Frits Wester knockout

Het was gisteravond heerlijk om te zien: nepjournalist Frits Wester verdedigde het kabinetsbeleid weer eens. Zoals hij altijd doet. Op walgelijke wijze. Tegenstanders van het beleid werden weggezet als verschrikkelijke figuren die “het” niet begrijpen. Alleen het kabinet is slim en verstandig. Horecaondernemer Khalid Oubaha had daar zijn buik vol van deze overheidspropaganda. En dus confronteerde hij Wester. Want, zei hij, waar dit land echt behoefte aan heeft is aan objectieve journalistiek. In plaats van die propaganda van Wester.

Gisteravond was het raak bij Humberto. Frits Wester mocht langskomen om te vertellen waarom het kabinetsbeleid geweldig is. Het MKB wordt kapotgemaakt, er wordt apartheid ingevoerd ten opzichte van ongevaccineerden, maar Wester wist te vertellen dat het allemaal hartstikke geweldig is. Dat is zijn rol. Dat is dan ook waarom hij bij de Miljoenennota altijd van tevoren wat informatie krijgt. Dat noemen ze dan “scoops.”

Khalid Oubaha pakt Frits Wester aan

Maar er zat ook een gast aan tafel die helemaal klaar is met de propaganda van Wester en het kabinet: horecaondernemer Khalid Oubaha. Hoewel zowel Humberto als Wester hun best deden Oubaha de mond te snoeren, wist die op het allerlaatst toch nog terug te slaan. En hoe.

Om Oubaha op zijn plek te zetten beet Wester hem op een gegeven moment toe dat ze nog een minister van Volksgezondheid zoeken. Met andere woorden: houd je bek.

Frits Wester komt zelf nog even met de opmerking 'ze zoeken nog een minister van volksgezondheid'. U wilt nog even een leuke grap maken en scoren…….Wie de bal kaatst… https://t.co/XJfEMV4wd0 — Khalid Oubaha (@OubahaKhalid) November 15, 2021

Daarop reageerde Oubaha onmiddellijk. En terecht natuurlijk. “We zoeken ook nog objectieve politieke journalisten,” zei hij keihard tegen Wester.

Oh. Oeps. Jeetje. He said it!

Wester reageerde als gestóken. Het vingertje kwam erbij, een boze blik in de waterige alcoholoogjes… Oh nee, dit kon hij niet tolereren.

Boos. Boos was hij. Maar Oubaha deed geen stap terug en bleef volhouden. “U zit heel vaak aan tafel, terwijl u zelf gewoon [CDA’er bent]. U verdedigt altijd het beleid. Ik mis heel vaak de objectiviteit.”

Wester wist niet waar hij het moest zoeken. En dus werd hij nóg bozer (wat overigens altijd een teken van zwakte is). Uiteindelijk werd hij quasi-geholpen door Humberto die maar heel hard riep dat het niet lief was van Oubaha.

Frits Wester ís een propagandist

Nee. Niet lief. Maar wel terecht. Wester ís een slaafje van het kabinet. Zoals Jan Dijkgraaf vandaag stelt in zijn briefje aan de nepjournalist: “RTL heeft twee politieke duiders die als His Master’s Voice fungeren, Floor Bremer en jij. In ruil daarvoor krijgen jullie nieuwtjes toegespeeld van de zittende macht, met voor jou al jaren als dank voor bewezen diensten de Miljoenennota als kroon op het werk.”

En ja, Wester heeft een lange geschiedenis in dit opzicht. Ook dit jaar heeft hij de kastanjes weer uit het vuur gehaald voor zijn politieke bazen. “Wat jij rond die Toeslagenaffaire deed? Je werkte door vuige roddels te verspreiden mee aan de actie ‘Beschadiging Pieter Omtzigt’. Wat jij rond de laatste verkiezingen deed? Je werkte door de ware identiteit van een gast te verzwijgen mee aan de actie ‘Beschadiging Geert Wilders’.”

Zo is het maar net.