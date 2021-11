Geert Wilders pakt moddervette burgemeester Bruls aan: ‘Niemand heeft deze man gekozen!’

De ongelooflijk obese burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, roeptoetert dat “we” de hele winter in “een harde lockdown” moeten als mensen niet “eindelijk” alle fascistische coronaregels gehoorzamen. Geert Wilders is daar niet van onder de indruk. Want, stelt de PVV-leider, wie denkt Bruls eigenlijk dat hij is?

Er zijn weinig mensen in Nederland die zo ranzig, fascistisch, doorgeslagen en hypocriet zijn als Hubert Bruls. De CDA-burgemeester van Nijmegen. Deze engnek vertelt ons namelijk steeds dat we ons aan allerlei fascistische maatregelen moeten houden, en dreigt vervolgens met nóg ergere regels. Dit terwijl meneer zelf iets van 70 kilo te zwaar is, morbide obees, en daarmee zélf een enorme last is voor de zorg.

Wilders pakt Bruls keihard aan

PVV-leider Geert Wilders is dan ook he-le-maal klaar met het autoritaire gefantaseer van dit sujet, en pakt hem keihard aan.

“Niemand heeft deze man gekozen,” schrijft Wilders op Twitter. “Niemand heeft op hem gestemd. Hij heeft nul mandaat van het volk maar wel een hele grote mond.” Ja, en een hele grote buik. Het één kon wel eens verband houden met het andere.

Hoe dan ook, “een ongekozen burgemeester met macht maar zonder gezag, zonder draagvlak,” sluit Wilders zijn tweet aan het adres van Mr. Obese af.

Niemand heeft deze man gekozen. Niemand heeft op hem gestemd. Hij heeft nul mandaat van het volk maar wel een hele grote mond. Een ongekozen burgemeester met macht maar zonder gezag, zonder draagvlak. pic.twitter.com/Muu9W21YIN — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 22, 2021

Bruls is walgelijk

Walgelijker en hypocrieter dan Bruls worden ze natuurlijk niet gemaakt. Deze coronafascist roept dat alles maar weer in lockdown moet “want de zorg.” Ondertussen is hij zelf ongelooflijk moddervet. En ja, bij hem gaat elk pondje echt door het mondje. Bruls eet als een varken. Daarom ziet hij er ook zo uit.

Dat is al erg genoeg, maar vervolgens stelt hij zich ook nog eens op als de Pigs uit 1984: dictatoriaal, autoritair, hypocriet, misselijk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wilders heeft gelijk over Bruls. De CDA-Sturmbannführer moet zijn mond maar heel snel houden. Want Nederland is klaar met dit soort wannabe dictators. Héél erg klaar.