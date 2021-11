Geert Wilders reageert fel op ‘dreigement’ kabinet: ‘Ze hebben zelf de zorg kapotgemaakt, daar hoor je ze niet over’

Het demissionaire kabinet kwam gisteravond met een boodschap: Nederlanders moeten zich beter aan de coronamaatregelen houden, zo niet dan volgen er mogelijk extra maatregelen. PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over dit verkapte dreigement. Het kabinet heeft zelf jarenlang de zorg uitgekleed én heeft zelf gekozen voor een niet werkende coronapas. Nu krijgt de Nederlander ineens de schuld, onbegrijpelijk aldus de PVV’er.

Mark Rutte en Hugo de Jonge maken zich zorgen, het besmettingscijfer blijft namelijk rap stijgen. Vandaar dat ze Nederlanders waarschuwen, men moet zich beter aan de geldende coronamaatregelen houden anders volgen er nog méér maatregelen. Het demissionaire kabinet dreigt hiermee met nog méér dwingelandij.

Wat typisch is voor de kabinetten Rutte, aldus PVV-voorman Geert Wilders. In een vinnige reactie op de oproep van Rutte haalt de PVV-leider hard uit naar het kabinet. Zo stelt Wilders dat men in Den Haag enorm goed is in dreigen, zeker als het gaat om zaken waar de bevolking geen blaam treft.

Dreigen dat kunnen ze goed. Dat ze zelf de zorg hebben kapotgemaakt en het aantal besmettingen sinds de invoering van de coronapas is geëxplodeerd daar hoor je ze niet over. https://t.co/JAuozaXplb — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 22, 2021

De PVV, met de zorgkoningin Fleur Agema in de gelederen, spreekt al langer over een zorgcrisis in Nederland. Veel problemen waar ziekenhuizen nu mee te kampen hebben komt door het jarenlange afbraakbeleid van de kabinetten Rutte. Elf jaar Rutte heeft de zorg weinig goed gedaan, ondertussen probeert men dit gegeven weg te poetsen door te wijzen op het gedrag van de bevolking.

Terwijl het volk in feite niks verkeerd doet, sterker nog: een groot gedeelte heeft zich tot op heden keurig gehouden aan de regels. Maar onder meer de coronapas blijkt een draak van een maatregel te zijn, die tot overmaat van ramp niet doet wat het moet doen: het besmettingscijfer laag houden.

Het coronabeleid van het kabinet heeft zwaar gefaald, maar ‘Den Haag’ probeert nu de Nederlander de schuld te geven. Totaal ongeloofwaardig.