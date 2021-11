Geert Wilders woedend op afbraakbeleid kabinet: ‘We geven tientallen miljarden euro’s uit aan asielzoekers in plaats van zorg’

PVV-voorman Geert Wilders heeft een duidelijk boodschap voor demissionair premier Mark Rutte: bij de PVV komen Nederlanders wél op de eerste plaats te staan. Het is volgens Wilders onbegrijpelijk dat er miljarden euro’s worden uitgegeven aan de massa-immigratie en dat de zorg op de tweede plaats staat bij het kabinet. Volgens de PVV’er moet hier snel verandering in komen.

De laatste weken lijkt Geert Wilders voor te sorteren op mogelijke nieuwe verkiezingen: hij zet namelijk, terecht, frontaal de aanval in op VVD-leider Mark Rutte. Er wordt namelijk al te lang met belastinggeld gesmeten. Er gaan miljarden naar de asielindustrie, terwijl die miljarden euro’s goed kunnen worden gebruikt in de zorg.

Elf jaar Rutte heeft alleen maar méér afbraakbeleid in de zorg opgeleverd en volgens de PVV-leider moet dit snel worden goed gemaakt, Nederland kampt namelijk met een gigantische zorgcrisis.

Dat is de boodschap van Rutte aan Nederland: asielzoekers gaan voor en onze zorg komt op de tweede plaats. Bij de #PVV staat de zorg voor onze eigen mensen wel op 1! Filmpje zendtijd politieke partijen: 👇👇👇 pic.twitter.com/U3LOslMRjR — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 23, 2021

In de video haalt de PVV’er stevig uit naar Rutte: “We leven in een land waar een kabinet tientallen miljarden uitgeeft aan asielzoekers en ook het hele land voor ze afstruint om ze gratis onderdak, gratis zorg en gratis woningen te geven. Niets is te veel voor ze.”

Dit terwijl de zorg voor de Nederlanders te wensen overlaat aldus de PVV. De laatste jaren is de Nederlander zelf op de tweede plaats te komen staan en dat is een grote schande. Volgens Geert Wilders moet het kabinet snel orde op zaken stellen. Wat betekent dat men moet stoppen met miljarden euro’s uit te geven aan heilloze ondernemingen en het geld goed gaat investeren in het eigen land. De ellende in de zorg, de energie-armoede en de woningnood laten zich niet vanzelf oplossen. De boodschap van Wilders is duidelijk: stop de geldkranen voor de asielindustrie.