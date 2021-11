Hugo de Jonge geeft het toe: “Dit jaar gaan we iedereen boosteren en het is best denkbaar dat dat een jaarlijkse activiteit wordt”

Zorgminister Hugo de Jonge heeft toegegeven dat groepsimmuniteit tegen corona onhaalbaar is. Maar nog opvallender: De Jonge voegt eraan toe dat de boosterprik tegen corona weleens een jaarlijks terugkerende activiteit kan gaan worden. Volgens De Jonge moeten we het coronavaccin zien als een soort van griepprik. Alleen dan voor álle Nederlanders.

Het doorgaans goed ingelezen HvNL heeft woensdagavond een weinig verhullend stuk gepubliceerd met daarin twee bizarre uitspraken van zorgminister De Jonge.

Groepsimmuniteit

“Groepsimmuniteit opbouwen”, het waren rake woorden die Mark Rutte op 16 maart 2020 uitsprak vanuit zijn Torentje in Den Haag. “Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen.” HvNL tekent op dat wetenschappers dit al direct deels in twijfel trokken. Nu komt ook De Jonge daar op terug.

Op Kamervragen van het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt over immuniteit antwoordde De Jonge: “Dat is na de deltavariant niet een heel reëel perspectief meer.” Kortom: De Jonge zegt hierbij dus dat er sinds het oprukken van de deltavariant geen groepsimmuniteit meer kan worden opgebouwd. Daar aan toevoegende dat immuniteit bescherming alleen mogelijk is “langs de weg van vaccinatie.”

Boosterprik: Een jaarlijkse activiteit?!

Maar het ergste moet nog komen. Een vaccinatie werd eerst nog gezien als ´vrijwillig´. Niet lang daarna ging het gepaard met een lichte dwang vanuit de overheid. Het lijkt nu zelfs een jaarlijks terugkerend ritueel te worden. De Jonge heeft dat vandaag zelf ruiterlijk toegegeven.

Volgens De Jonge zal er “waarschijnlijk altijd sprake zijn van een afname van de immuniteit, na natuurlijke infectie of na vaccinatie.” Daardoor moet iedereen “dus opnieuw een oppepper krijgen”, aldus de zorgminister.

De Jonge vervolgt: “Dit jaar gaan we sowieso iedereen boosteren en het is best denkbaar dat dat een jaarlijkse activiteit wordt.” Hiermee doelt De Jonge in eerste instantie op de kwetsbaren binnen onze samenleving. Ouderen, mensen met obesitas of longproblemen. Het gevaar schuilt er alleen in dat we telkens weer zien dat het portfolio van vaccinatiekandidaten wordt uitgebreid.

Binnen afzienbare tijd moeten alle gevaccineerde Nederlanders zich weer melden bij het ziekenhuis of de GGD voor een boosterprik. En wie zegt dat het voor deze -veelal gezonde- mensen ook geen jaarlijks terugkerende vaccinatie-impasse gaat worden?