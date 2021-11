Klassieke Sinterklaasintochten dreigen definitief te verdwijnen, maar niet als het aan de PVV ligt: ‘Welkom Sinterklaas én Zwarte Piet’

Het is inmiddels tien jaar geleden dat onder meer Kick Out Zwarte Piet de kruistocht tegen het Nederlandse kinderfeest is begonnen. Op steeds meer plekken is Zwarte Piet verdwenen uit de intocht, op sommige plekken in het land stoppen verenigingen zelfs met de hele intocht. PVV-leider Geert Wilders maakt duidelijk dat zijn partij altijd zal blijven strijden voor deze Nederlandse traditie.

De queeste van Kick Out Zwarte Piet tegen het klassieke Sinterklaasfeest is uiterst succesvol geweest. In tien jaar tijd hebben ze de sfeer rondom het kinderfeest enorm goed weten te verpesten. Het is zelfs zo erg gesteld dat sommige verenigingen en comités überhaupt geen zin of energie meer hebben om een Sinterklaasintocht te organiseren. Doordat het feest zo is uitgekleed door het taboe verklaren van Zwarte Piet hebben organisatoren er geen zin meer in.

PVV-Kamerlid Martin Bosma ziet de ‘linkse kliek’ van Nederland als de hoofdschuldige, zij hebben in navolging van KOZP de strijd tegen de goedheiligman flink weten aan te wakkeren. Wat ooit te boek stond als kinderfeest werd door woke-rebellen van de PvdA omgetoverd tot een politieke issue.

Het gevolg van de strijd van ⁦@LodewijkA⁩ Asscher en de linkse kliek tegen onze prachtige Zwarte Piet: Sinterklaas dreigt VOLLEDIG TE VERDWIJNEN. https://t.co/XL0fUPJB8e — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) November 7, 2021

PVV-leider Geert Wilders laat weten dat hij wél uitkijkt naar de geplande Sinterklaasintochten. Komend weekend komt de goedheiligman weer naar Nederland en de PVV zal hem zoals altijd met open armen ontvangen. Ook zijn hulpje, Zwarte Piet, blijft altijd welkom voor de PVV.

Ook Zihni Özdil, voormalig Kamerlid namens GroenLinks die vandaag de dag blanke, linkse woke-gekkies het bloed onder de nagels vandaan haalt, spreekt zich uit over de kwestie. Terecht stelt hij dat de strijd tegen Zwarte Piet niks meer is geworden dan gesubsidieerde extreemlinkse terreur.

Ik ben nog steeds geen voorstander van Zwarte Piet. Maar kijk eens hoe vriendelijk de vrolijke kindervriend is. Dat is toch gewoon leuk? Het is een kinderfeest, geen vehikel voor gesubsidieerde extreemlinkse terreur tijdens intochten. https://t.co/oZjK6odHMH — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) November 9, 2021

Zwarte Piet is dan wel op veel plekken verdwenen, veel mensen realiseren, eindelijk, wat voor monster we hebben binnengehaald door zwaar gesubsidieerde linkse clubjes als KOZP maar continu een podium te geven voor hun zieligheidskwakzalverij.