Martin Bosma (PVV): ‘Sinterklaasfeest op Bonaire is geweldig! Zwarte Piet is zwarter dan zwart’

In Nederland worden we door radicaal-links gedwongen om onze cultuur helemaal af te schaffen. Eén van de belangrijkste slachtoffers van die zelfhaat is Zwarte Piet. Want hoewel die figuur helemaal niet racistisch bedoeld is wordt gedaan alsof dit wel zo is. En dus is Zwarte Piet eruit gegooid en vervangen met een blanke Piet met roetstrepen. Op Bonaire doen ze dat heel anders. Want daar is Zwarte Piet wél welkom. Héél erg welkom zelfs.

Martin Bosma vindt het geweldig om te zien hoe de mensen op Bonaire Sinterklaas vieren: namelijk met Zwarte Piet.

“Geweldig,” schrijft de PVV’er op Twitter. “Op Bonaire is Zwarte Piet zwarter dan zwart. Hier geen woke gedrag. Geen NPO66. Geen gesubsidieerde dramaqueens.” Vervolgens deelt hij een video gemaakt door @Yamapama. En ja, het is werkelijk schitterend om te zien. De positieve energie spat ervan af. Dit is hoe Sinterklaas gevierd moet worden – iets wat blijkbaar alleen nog maar op Bonaire kan, waar de overgrote meerderheid van de bevolking zwart is… en Zwarte Piet tegelijkertijd juist enorm lief heeft.

Geweldig. Op Bonaire is Zwarte Piet zwarter dan zwart.

Hier geen woke gedram. Geen NPO66. Geen gesubsidieerde dramaqueens. Van correspondent @Yamapama pic.twitter.com/lmWiRvuunR — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) November 23, 2021

Mooi hoor. Maar wat zal Sylvana Simons hier van vinden?