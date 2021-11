Nilüfer Gündogan gaat vol fascist tegen Thierry Baudet: ‘Als er spuitjes tegen fascisme waren zou ik je dagelijks spuiten!’

Dat Nilüfer Gündogan van Volt een vreselijke feeks is wisten we al langer. Maar wat ze nu doet gaat wel heel ver. Op Twitter laat ze namelijk weten aan Thierry Baudet dat, als er “spuitje” was tegen “fascisme,” zij hem dagelijks “zou spuiten.” Gedwongen. Wat een figuur.

Als je Gündogan ziet en hoort in de Tweede Kamer weet je meteen: daar spat de woede vanaf. Deze vrouw wordt verteerd door haat. Ze pretendeert heel moreel verheven te zijn, maar dat is haar drijfveer helemaal niet. Ze wordt gedreven door woede. Haat. Afgunst. Dat is ook waarom haar bekkie permanent in standje ‘zuur’ staat.

Dat wisten we al langer. Maar nu maakt dit mens het wel heel bont. Op Twitter heeft ze zich namelijk helemaal laten gaan tegen Thierry Baudet. Die waagde het wat kritiek te uiten op de coronavaccins, die toch véél minder effectief zijn dan ons eerst verteld werd. Maar dat mag niet van Gündogan. Want iedereen die aan het vaccinevangelie komt is een vijand die kapot moet worden gemaakt. En snel een beetje.

Haar reactie op Baudet laat er dan ook geen twijfel over bestaan wat zij in haar kern feitelijk is: een enorme fascist. Een wannabe dictator met nul tolerantie voor andersdenkenden. Lees maar mee:

Tegen fascisme is nog geen prik uitgevonden. Helaas. Anders zou ik je dagelijks spuiten. https://t.co/iSpqpYM6r1 — Nilüfer Gündoğan (@ngundogan77) November 26, 2021

“Tegen fascisme is nog geen prik uitgevonden. Helaas. Anders zou ik je dagelijks spuiten.” Was getekend Nilüfer Gündogan, parlementariër voor Volt.

Deze vrouw is niet alleen doodeng, maar in potentie ook nog eens levensgevaarlijk. En ze staat symbool voor wat de EU-gekte, eurofilie echt is: modern fascisme op Europese schaal.