Oostenrijk geregeerd door fascisten: ‘Iedereen in lockdown, vaccinatieplicht vanaf februari’

Het is dan eindelijk zover in Oostenrijk: vanaf februari volgend jaar mogen mensen daar niet meer kiezen of ze zich al dan niet laten “vaccineren” tegen het coronavirus. Het wordt verplicht. Mouw opstropen en de naald erin. Of je dat nou wil of niet. Het is de grootste aantasting van de lichamelijke integriteit van onschuldige burgers sinds de Tweede Wereldoorlog.

In Oostenrijk is het fascisme terug van weggeweest. Eerder werd er daar een lockdown afgekondigd speciaal voor ongevaccineerden. Het was natuurlijk discriminerend tot op het bot. Dit is nou Apartheid.

Dat was al erg. Maar de Oostenrijkste fascisten doen er nu nog een schepje bovenop. Want er komt nu een lockdown voor iedereen. Die moet twintig dagen gaan duren. Ze zeggen dat dit “maximaal” is, maar dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Want we weten al lang dat lockdowns altijd langer duren dan oorspronkelijk ‘beloofd.’

Fascisten schaffen de lichamelijke integriteit af

En dan komt dit er nog eens bij: vanaf februari geldt in Oostenrijk een vaccinatieplicht. “Er komt een nationale vaccinatieplicht,” liet Reichsführer Alexander Schallenberg weten in een persmoment vandaag. “Het is ons niet gelukt genoeg mensen ervan te overtuigen zich te laten inenten.”

Daarom geldt: wie niet horen wil moet maar voelen. Of het gebeurt vrijwillig, of het gebeurt onder dwang. Maar iedereen zal zich laten ‘vaccineren’ (met een ‘vaccin’ dat trouwens helemaal niet [goed] beschermt tegen transmissies).

Het is dus het einde het einde van de lichamelijke integriteit in Oostenrijk. De overheid aldaar beslist voor mensen dat ze zich moeten laten ‘prikken.’ Ze hebben het maar te accepteren dat ze een ‘vaccin’ ingespoten krijgen. Of ze dat nou willen of niet. Mouw omhoog, arm uitsteken, naald erin.

Natuurlijk past hier maar één reactie op: over mijn dooie lichaam. Geen énkele overheid heeft ooit het recht om de lichamelijke integriteit van onschuldige, gezonde burgers op zo’n manier te schenden. En let wel, dit begint nu natuurlijk met twee “spuitjes,” maar aangezien ze al pushen voor een boostershot komt daar straks ongetwijfeld een derde prik bij, en dan een vierde, en dan een vijfde… net zolang tot iedereen in Oostenrijk zich enkele malen per jaar laat prikken door een totalitaire staat die geen beperkingen meer accepteert op zijn gezag.