PVV-motie in Limburgs Parlement aangenomen: meerderheid is tegen coronatoegangsbewijs op werk

Een meerderheid van het Limburgse Parlement, de Provinciale Staten van Limburg, is tegen de mogelijkheid voor werkgevers om werknemers naar hun coronapas te vragen. Hiermee spreekt Limburg zich op politiek niveau alvast uit tegen een mogelijke invoering van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer.

PVV’er Roel van Bijnen had een motie ingediend tegen het coronatoegangsbewijs op de werkvloer én gelukkig voor de Limburgers was een meerderheid van de Provinciale Staten vóór de ingediende motie. 1Limburg meldt dat sommige politieke partijen intern verdeeld waren over de kwestie. Doordat politici niet altijd in lijn stemde met de rest van de fractie werd er een meerderheid behaald (25 tegenover 20 stemmen).

Statenleden van onder meer het CDA én GroenLinks stemden verdeeld, er werd bij die partijen bewust niet gekozen voor fractiediscipline. De lokale afdelingen van de VVD, D66, PvdA en 50Plus stemden allemaal tegen.

PVV’er Van Bijnen had de motie ingediend omdat hij vreesde dat de invoering van een coronapas het recht op arbeid zou dwarsbomen. De eventuele invoering van een coronapas op de werkvloer zou diverse artikelen met betrekking tot recht op arbeid schenden. Van Bijnen was dan ook tevreden om te zien dat politici stemden naar eigen goeddunken:

“Ik vind het ook goed en belangrijk dat ieder statenlid bij dit soort principiële zaken zijn of haar eigen geweten kan volgen. Een persoonlijke afweging kan maken”

Het demissionaire kabinet is al aan het onderzoeken of het mogelijk is voor werkgevers om te vragen naar een coronapas. Gelukkig heeft men zich in Limburg al fel uitgesproken tegen deze mogelijke ontwikkeling. Het is nu te hopen dat andere Provinciale Staten zich ook alvast voortijdig gaan uitspreken tegen een coronapas op de werkvloer. Als de lokale politiek zich verzet tegen landelijke, verregaande maatregelen geeft dit een krachtig signaal af.

De PVV in Limburg heeft in ieder geval alvast het voortouw genomen.