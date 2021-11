Totalitaire maatregelen op komst: Coronapas ook voor dierentuinen en pretparken, horeca wéér het haasje

Het gaat helemaal mis in Nederland. En dan bedoel ik niet dat het aantal coronabesmettingen oploopt. Nee, waar ik op doel is op de plannen van het kabinet. Want dat gaat weer vól op de totalitaire toer. Zo wordt de coronapas uitgebreid naar pretparken en dierentuinen. Dat is al vreselijk, maar wacht, het wordt nóg erger. Het lijkt er namelijk op dat ook de horeca er weer aan moeten geloven. Ongelooflijk!

‘Betrokken bij het coronabeleid’ hebben alweer gelekt aan De Telegraaf welke ingrepen er de komende maand opgelegd worden aan ons, arme burgers. In theorie kunnen die fascistische regels ingaan op zaterdag, maar de krant acht de kans groot dat het kabinet tóch even wacht tot het hierover ‘gedebatteerd’ heeft met De Tweede Kamer. Natuurlijk is dat een volstrekt nutteloos ‘debat’ waarvan de uitkomst vooraf al vaststaat, maar toch. De schijn van democratie willen ze blijkbaar toch nog een béétje ophouden.

De maatregelen: uitbreiding Coronapas, byebye horeca

Welke maatregelen worden er dan precies opgelegd aan het Nederlandse volk? Nou, wat betreft de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar dierenparken en pretparken: het is geen vraag of dat gebeurt. Het is een wéét. Dat gaat gebeuren. Als je naar de Efteling wil moet je dus inchecken met je QR-code, die dan weer laat zien of je gevaccineerd bent – of op zijn minst genezen dan wel getest. Op deze manier kunnen mensen die niet willen meedoen aan het QR-facisme dus eigenlijk gewoon op geen enkele manier recreëren. Dát is duidelijk de bedoeling hiervan. En dan gaan ze het op termijn natuurlijk veranderen in ‘2G,’ wat inhoudt dat ‘getest’ vervalt en alleen mensen met een vaccinatie of die genezen zijn overal nog inkomen.

Daarnaast liggen er volgens De T. andere beperkingen “op tafel, zoals de verplichte placering in cafés en restaurants en een vroegere sluitingstijd.” Hierover zou nog geen besluit zijn genomen. Maar natuurlijk ziet iedereen al aankomen welke kant dit opgaat.

Inderdaad: meer, meer, meer totalitarisme en minder, minder, minder vrijheid.

Reacties uit Den Haag

Hoewel de coalitiepartijen het allemaal ongetwijfeld helemaal prima vinden zijn er nog een paar partijen in Nederland die tóch kritiek uiten op dit soort dictatoriale plannen. Wybren van Haga van BVNL noemt de ideeën “waanzin!” en eist dat De Jonge opstapt.

Waanzin! De discriminatoire #coronapas wordt uitgebreid naar dierentuinen en pretparken. Ook zal de #horeca opnieuw moeten boeten door het constante falen van dit kabinet. Minister @hugodejonge moet zo spoedig mogelijk inpakken en wegwezen. #BVNL https://t.co/Vcmgb7UL83 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) November 9, 2021

Geert Wilders denkt er net zo over. “Blunder na blunder,” schrijft de PVV’er. “Zorg uitgekleed, booster te laat, medicijn te laat, testcapaciteit niet op orde, schijnveiligheid QR-code, ventilatie genegeerd. En nu wil De Jonge Nederland de prijs voor zíj́n Corona-falen laten betalen!”

Blunder na blunder: – zorg uitgekleed

– booster te laat

– medicijn te laat

– testcapaciteit niet op orde

– schijnveiligheid QR-code

– ventilatie genegeerd En nu wil De Jonge Nederland de prijs voor zíj́n #Corona-falen laten betalen! 😡https://t.co/oLzwN20gEO via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 10, 2021

Vreselijk, natuurlijk. Maar de kans dat de Kamer deze dictatoriale plannen van het regime afschiet is nihil. De enigen die er écht iets aan kunnen doen zijn Henk en Ingrid; de normale Nederlander die kláár is met deze vrijheidhatende wannabe dictators.