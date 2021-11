United We Stand maakt een enorme fout: ‘Amsterdam in demonstratie gaat niet door vanwege rellen Rotterdam’

De organisatie United We Stand heeft laten weten op Facebook dat de geplande demonstratie vandaag in Amsterdam niet doorgaat. De reden: de rellen gisteravond in Rotterdam. Een volstrekt achterlijke beslissing, natuurlijk. Want je geeft het Regime nu precies wat het wil. Demonstraties moeten nu juist doorgaan – maar dan wel op vreedzame wijze.

Er zijn twee manieren om om te gaan met rellen in Rotterdam. De eerste is door met de staart tussen je poten weg te rennen. De tweede optie is door te benadrukken dat je vreedzame actie wil… maar door daar dan wel pal voor te staan. Door géén pas op de plaats te maken.

Helaas kiest United We Stand voor de eerste, zwakke mogelijkheid. Want, laat de organisatie weten op Facebook, de geplande anti-coronamaatregelendemonstratie in Amsterdam is gecanceld. Want oh, oh, wat er gisteren gebeurde in Rotterdam is zo vreselijk, ze vinden het niet gepast om dan vandaag te demonstreren in Amsterdam.

“Dit door laten gaan voelt voor ons niet goed,” aldus de organisatie. “Uit respect voor de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun leven, maar ook om de veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen, kunnen wij niet anders dan besluiten dat deze editie van de WWD Netherlands niet door kan gaan.”

Fout, fouter, allerfoutst

Dit is natuurlijk ongelooflijk onverstandig. Júíst nu moet je als organisatie laten zien dat je a) niet bang bent en b) zelf vreedzaam en goed georganiseerd bent. Het geweld in Rotterdam gisteravond was contraproductief en zelfs ronduit achterlijk. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat betekent niet dat je nu dus maar helemaal pas op de plaats moet maken en vreedzame demonstraties al bij voorbaat afzegt uit angst.

Angst is een slechte raadgever. Een héél slechte raadgever, zelfs. Als je voor vrijheid staat moet je daar ook écht pal voor staan.

En ja, het is van het grootste belang dat we dat nu wél doen. Want als wij de druk ook maar even van de ketel halen, dan kunnen we er zéker van zijn dat het kabinet met nóg meer dictatoriaal wanbeleid komt. We kunnen het ons gewoon niet veroorloven niets te doen. Vreedzame demonstraties, burgerlijke ongehoorzaamheid, de publieke opinie beïnvloeden. Die drie stappen moeten nu gevolgd worden.