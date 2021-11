Zoals voorspelt lijkt de PvdA te knakken als een roos en zal naar verwachting instemmen met omstreden 2G-samenleving

De PvdA lijkt tóch open te staan voor de invoering van een 2G-samenleving in Nederland. Eerder leek de partij voor de bühne nog opstandig over de omstreden kabinetsplannen. De voormalige arbeiderspartij komt daar nu weer net zo hard op terug. Wel blijft de partij naar eigen zeggen een tegenstander van de invoering van het 2G-beleid op de werkvloer. Maar voor hoelang blijft de inmiddels geknakte PvdA-roos nog achter die stelling staan?

Voor de schermen doet de PvdA alsof de partij grote problemen heeft met een 2G-samenleving. Maar achter de schermen lijkt de partij meer dan eensgezind en zal naar verwachting dan ook instemmen met de omstreden maatregelen die het demissionaire kabinet als reële optie op tafel heeft gelegd. Door de verwachte draai van de PvdA maakt het demissionaire kabinet meer kans om de 2G-plannen door te kunnen drukken.

“Ik wil met een open blik kijken naar 2G”, zegt PvdA´er Attje Kuiken in een interview met de Volkskrant. De koerswijziging van de PvdA werd strategisch enkele uren voor aanvang van het Tweede Kamerdebat over een 2G-samenleving gepubliceerd. Volgens Kuiken heeft haar partij nog geen officieel standpunt ingenomen, maar dat lijkt vooral regelrechte kletskoek te zijn.

“Als fractie wegen wij de proportionaliteit en de adviezen van het Outbreak Management Team en de Raad van State daarin mee”, zegt Kuiken. En daarmee zegt ze eigenlijk meer dan genoeg. De PvdA is om en zal naar alle verwachting dus met de meute meestemmen om binnen afzienbare tijd een 2G-samenleving in te voeren in Nederland.

Met het 2G-systeem hoopt het demissionaire kabinet Rutte III de coronabesmettingen verder terug te dringen. Maar misschien nog wel belangrijker om te vermelden is dat er vooral wordt gehoopt dat nog meer mensen zich laten vaccineren. Verdere uitsluiting voor een deel van de Nederlandse samenleving staat hiermee op het spel.