Belgische bestuurders ergeren zich aan Nederlandse dagjesmensen: ‘Niet solidair’

De toestroom van Nederlanders die een dagje vertier zoeken in België neemt toe, dit tot grote ergernis van de Gouverneur van Antwerpen. Het is volgens haar niet de bedoeling dat mensen naar het buitenland gaan om de lockdown in eigen land te omzeilen.

De Gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, heeft laten weten niet al te blij te zijn met de hordes Nederlandse dagjesmensen, dat meldt NU.nl. Het is volgens Berx niet solidair en verstandig dat Nederlanders de oproep om weg te blijven negeren.

Maar ja andersom gebeurde het tijdens de eerste lockdown ook. België ging eerder op slot dan Nederland en plotsklaps zaten de cafés in Zeeland vol. Nu is het trouwens niet ongewoon dat Nederlanders vaak te vinden zijn bij onze zuiderburen of oosterburen. Uiteraard zal het aantal de laatste dagen, mede door de kerstvakantie, zijn toegenomen. Maar men moet het probleem niet groter maken dan het is. Als het echt de spuigaten uitloopt dan moet men besluiten de grenzen opnieuw dicht te gooien.

Overigens is dit wel typerend voor de coronastrategie van EU-lidstaten. Het is allemaal ongeordend en niet op elkaar afgestemd. We doen maar wat in de EU. Terwijl het ene land radicaal op slot gaat, blijft het buurland open. Tja, dan is het niet heel verwonderlijk dat mensen de grens oversteken voor een dagje winkelen of vertier. Het opengrenzenbeleid van de EU is ineens, tijdens de coronacrisis, voor sommigen wel problematisch geworden.